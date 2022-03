Julián Contreras Jr. tiende la mano a sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera: 'No tengo rencor' El hijo pequeño de Carmen Ordóñez asegura que, pese a no tener relación con ellos, siempre estará ahí si le necesitan

En medio de la tormenta mediática en la que se han visto envueltos Francisco y Cayetano Rivera y que les ha llevado a hacer frente común con Kiko Rivera ante Isabel Pantoja, su otro hermano, Julián Contreras Jr. ha hablado en una entrevista en La Razón sobre el distanciamiento que vive con los dos toreros desde hace unos años. El hijo menor de Carmen Ordóñez reconoce las diferencias entre ellos, pero se muestra conciliador. Reflexiona también sobre los motivos que le llevaron a apartarse del foco mediático y da su visión sobre las tensiones entre los Rivera y la cantante.

"No tenemos relación, pero si cualquiera de los dos me llama mañana con cualquier problema, me va a encontrar el 100% de las veces", afirma muy sincero asegurando que no guarda rencor y que no tiene nada en contra de ellos. "Nos distanciamos y no tiene sentido mantener ciertas relaciones cuando no hay un interés real por ambas partes", explica, aunque admite que se alegraría de verles y que ha hablado con Cayetano con motivo de la pandemia para ver cómo estaban. El joven, de 34 años, asegura que este distanciamiento no le afecta demasiado, salvo por haber perdido el contacto con su sobrina Cayetana, la hija de Francisco y Eugenia Martinez de Irujo, a la que echa mucho de menos. "Es lo más cerca que estuve de sentirme padre de alguna forma", confiesa.

El enfriamiento de su relación se produjo después de unas declaraciones que hizo Julián sobre cómo se sintió en la boda de Cayetano Rivera y Eva González. "Hablé de hechos y de mis sentimientos. De mi vida. Jamás he hablado mal de ellos, de sus vidas privadas", se defiende convencido, además, de que desde los medios de comunicación no se lo pusieron nada fácil. "No he sido el único en hablar de mi vida privada en los medios, pero en mi caso está mal visto y con mis hermanos, y otras personas en circunstancias similares, no", se queja. Ahora, lleva unos años alejado de la televisión ya que considera que el ser considerado "un personaje del corazón" le ha cerrado muchas puertas.

A pesar de que algunas de sus últimas reflexiones que ha compartido con sus seguidores fueron interpretadas como mensajes velados a sus hermanos sobre las tensiones con Isabel Pantoja, asegura que nunca se ha posicionado en esta cuestión. "Ni soy Pantoja ni soy Rivera. Soy Contreras Ordóñez. Y lo digo con el máximo respeto", asegura. No obstante, si ha querido recordar la lucha de su madre para conseguir los bienes que había dejado Paquirri a sus hijos mayores: "Sí que es cierto que vi a mi madre luchar durante muchos años para que sus hijos recuperaran las cosas de su padre, así es que si sucede, me alegraré mucho por la memoria de mi madre y por ellos".

Por el momento, sus hermanos Francisco y Cayetano han retomado con fuerza esa pelea, y esta misma mañana su abogado, Joaquín Moeckel ha entregado en Cantora un segundo requerimiento notarial para reclamar esos objetos, que Kiko Rivera aseguró haber visto en una habitación de la finca. Ahora, la intérprete de Marinero de Luces tiene 48 horas para contestar.

