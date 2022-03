Francisco y Cayetano Rivera dan otro paso en su enfrentamiento con Isabel Pantoja

Hace una semana que Francisco y Cayetano Rivera pasaban a la acción para reclamar los trajes de luces y trastos de torear de su padre que les corresponden por herencia y que supuestamente Isabel Pantoja guarda en Cantora, pero la respuesta de la tonadillera no fue la deseada. Tal y como pudo tener constancia ¡HOLA!, adujo que la petición se basa en un documento privado de 1987 -el cual asegura no recordar haber firmado- y se remite a la escritura de partición, en la que no figuran estos enseres ya que solo aparecen los bienes con un valor económico y no sentimental, como es el caso. A esto se añade que una sentencia de la Audiciencia Provincial de Madrid revoca la que condenaba a la cantante en 1994 a hacer entrega de dichos objetos. Ante este giro de los acontecimientos, Francisco Rivera ha puesto en cuestión que las tornas hayan cambiado. "¿Tú crees que lo cambia todo? ¿De verdad?", ha respondido ante las preguntas de la prensa, listo, junto a su hermano, para volver a mover ficha.

Según ha confirmado Joaquín Moeckel, abogado de los hermanos Rivera en El programa de Ana Rosa, ha vuelto a la notaría de Medina Sidonia, en Cádiz, para presentar un nuevo requerimiento notarial, esta vez adjuntando el documento firmado por Isabel Pantoja el 24 de septiembre de 1987 -y no el 27 como se señalaba en la primera solicitud, error por el que la artista alegó no haber estampado su firma en esa fecha-. "Vuelvo a venir a la notaría para que lo haga por las buenas", ha insistido advirtiendo que de lo contrario optarán por presentar una demanda civil de petición de herencia. Este requerimiento ya ha llegado a Cantora, donde ha sido entregado a su hermano Agustín Pantoja. Igual que ocurrió con la primera petición, la cantante tiene ahora 48 horas para responder.

El letrado asegura que la segunda sentencia, que anula la que condenaba a Isabel Pantoja a entregar los bienes, "no tiene efecto de cosa juzgada", ya que no entra en el fondo de la cuestión si no en la forma, de manera que "se puede volver a plantear la acción". Tal y como ha explicado, existe un plazo de 30 años para la petición de herencia "desde que puedo ejercitar". Esta matización que hace Moeckel es la clave para que el contador se ponga en marcha en 1997, año de la última sentencia, y no en 1987, cuando se ratificó el reparto. No obstante, en caso de que no exista acuerdo respecto a este punto, señala que serán los tribunales los encargados de dirimirlo.

¿Está obligada Isabel Pantoja a entregar los bienes de Paquirri?

Antes de volver a presentar este requerimiento notarial, el abogado aseguró a ¡HOLA! que si la respuesta de Isabel Pantoja fuera que no reconoce su firma, buscarían un perito para que la verificara. Asimismo, Moeckel pone de manifiesto que en este documento no dice en ningún momento que los bienes hayan sido robados -como fue la versión oficial en un primer momento- ni tampoco que no existan.. así que continuarán en la misma línea de acción hasta lograr por fin obtener estos enseres cuyo únivo valor es el sentimental.

Los hijos mayores de Paquirri decidieron emprender medidas legales después de tantos años tras la intervención de su hermano Kiko Rivera en el especial sobre la herencia de Paquirri emitido en Telecinco hace unas semanas. El hijo de la artista confesó que el pasado 2 de agosto había visto en la habitación de su padre en Cantora, los objetos que supuestamente había dejado a los hermanos Rivera. El apoyo explícito del DJ, ha servido para que Francisco y Cayetano optasen por resucitar el conflicto que surgió hace tres décadas tras las muerte de su padre.

