EXCLUSIVA: El siguiente paso que darán los hermanos Rivera tras la negativa de Isabel Pantoja

Francisco y Cayetano Rivera movían ficha este martes para reclamar los trajes y trastos de torear de su padre a través de un requerimiento notarial que presentó su abogado, Joaquín Moeckel Gil, en la Notaría de Medina Sidonia, cuya titular es doña María Concepción Medina Achirica. Dos días después, Isabel Pantoja no ha aceptado la petición de entrega de los enseres de Paquirri. En su respuesta, tal y como ha podido tener constancia ¡HOLA!, la artista aduce que la petición se basa en un documento privado de 1987 -el cuál asegura no recordar haber firmado- y se remite a la escritura de partición. Por lo tanto y ante la negativa de la artista, la pelota está, de nuevo, en el tejado de los hermanos Rivera: ¿Cuál es el siguiente paso de los hijos mayores de Paquirri?

EXCLUSIVA: La contestación de Isabel Pantoja a la petición de Francisco y Cayetano Rivera

VER GALERÍA

Puestos en contacto con el abogado de los hermanos Rivera, Joaquín Moeckel, nos asegura que ya tiene planificada la estrategia a seguir tras la negativa de Isabel Pantoja. De hecho, nos confirma que volverá a hacerle llegar un requerimiento notarial adjuntando el documento que Isabel ha asegurado que no recuerda su existencia. Y que si luego la respuesta fuera que no reconoce su firma, buscarían un perito para que la verificara. Asimismo, Moeckel pone de manifiesto que en este documento no dice en ningún momento que los bienes hayan sido robados -como fue la versión oficial en un primer momento- ni tampoco que no existan.. así que continuarán en la misma línea de acción hasta lograr por fin obtener estos enseres cuyo únivo valor es el sentimental. Moeckel vuelve a insistir en su frase ya célebre: “Pueden prescribir las acciones penales y las civiles.. pero la maldad nunca prescribre”

- EXCLUSIVA: Francisco y Cayetano Rivera pasan a la acción contra Isabel Pantoja

Francisco y Cayetano Rivera están viviendo unos días llenos de emociones en los que han tenido que revivir años de disputas entre su familia e Isabel Pantoja debido al reparto de la herencia de Paquirri. Tras pasar a la acción y presentar un requerimiento notarial que debía ser respondido por Isabel Pantoja, el marido de Lourdes Montes se mostraba esperanzador. 'Esperemos que todo vaya por las buenas', afirmaba.

Loading the player...

Los hijos mayores de Paquirri, nacidos durante su matrimonio con Carmina Ordóñez, han mostrado públicamente su apoyo a Kiko Rivera y los tres están más unidos que nunca. Tal y como hemos podido ver esta semana, la revista ¡HOLA! ha publicado las fotos exclusivas del encuentro entre Francisco, Cayetano y Kiko con su tio 'Riverita', un acercamiento que se ha producido tras las declaraciones del DJ en el programa especial Cantora, la herencia envenenada. "Me han robado. Tengo el dolor de un hijo al que su madre le ha engañado", comentó.antes de avanzar que la cantante tenía "ceguera por el dinero, antes que sus hijos. Ha antepuesto el dinero antes que todo". El detonante de esta situación hay que buscarlo el pasado 2 de agosto. Fue entonces cuando Kiko descubrió algo en una habitación de Cantora que le hizo quitarse la venda de los ojos. "Mi madre seguía en su historia. Me dijo 'si eso es tuyo', pero yo dentro de mí dije 'si esto no es mío'. Ahora entendéis cuál es el motivo por el que mi vida cambia", concluyó.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.