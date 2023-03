Orestes da una lección de humildad y compañerismo tras su derrota en 'Pasapalabra' 'No sintáis pena por mí', dijo el burgalés que celebró la victoria de Rafa Castaño incluso más que el vencedor

Pasapalabra ha entregado el mayor bote de la historia del concurso de Antena 3. Tras 197 duelos de infarto en el rosco, Rafa Castaño se proclamó vencedor y ganó el increíble premio de 2.272.000 euros. Rafa y Orestes se llevan enfrentando en el programa desde el pasado 1 de junio y su duelo ha llegado a su fin con la victoria del sevillano, que logró completar el rosco todo seguido y sin dar oportunidad a su rival de intentarlo, una gesta que hasta ahora nadie había logrado en el programa.

Si Rafa Castaño venció merecidamente, Orestes también lo hizo dándonos a todos una lección de humildad y compañerismo. Después de 360 programas y de que muchos le consideraban ya como el ganador, el concursante se dirigió a la audiencia tras haber sido vencido. "No sintáis pena por mí", fue lo primero que dijo tras conocer la victoria de su contrincante con el que se fundió en un sincero y emotivo abrazo. "Cada momento con vosotros ha sido puro estímulo, pura alegría. No sintáis pena por mí, yo tengo un buen dinero acumulado -más de 210.000 euros-, que es un botecillo majo, tengo los siguientes años resueltos, no hay ninguna pena con esto", señaló.

Se podría decir que Orestes celebró el triunfo, incluso más que el vencedor. "Te lo mereces al 100%". "Me alegro mucho por Rafa y por la forma de ganar, ha sido bárbaro", señalaba, mientras que el andaluz destacaba por encima la humildad y lo buena persona que es Orestes. "Es el mejor tío que ha pasado por aquí, mejor concursante y también un tío que se hace querer".

Después de que haya sido eliminado, la gran pena del público es que a partir de ahora no vaya a estar en el programa. El burgalés se despidió del concurso y de la audiencia que le ha seguido día tras día esperando que se llevara el bote."Yo, cuando pase un tiempo prudencial, 4 o 5 años, no sé cómo estará mi vida en ese momento, espero tener la ocasión y algún especial para volver", le dejó caer al presentador. Y por último quiso despedirse de Roberto Leal con unas cariñosas palabras: "Voy a echar de menos estar contigo. Tienes el cariño y la alabanza de toda España y tratas a cada persona de manera bestial".