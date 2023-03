El emotivo recibimiento a Rafa Castaño, ganador del histórico bote de Pasapalabra, a su regreso a casa

Doscientos programas y 2,2 millones de euros es el balance del hito que acaba de marcar Rafa Castaño en la historia de Pasapalabra. El duelo que mantenía el periodista de 32 años contra Orestes Barbero llegó a su fin en un rosco de infarto, en el que se entregó el bote más cuantioso del concurso hasta el momento. Emocionado, no era para menos, el sevillano ha hecho su primera llamada a quienes siempre están ahí, sus padres. “Son siempre los que están ahí, preguntándome por Whatsapp cómo ha ido" contó. La llamada telefónica fue de lo más simpática pues lo primero que le contó Rafa a su padre no fue que había ganado si no que retrasaría su vuelta a casa.

"Oye, papá. ¿Qué te iba a decir? Dos cositas: la primera, que llego en el AVE de las nueve, ¿vale? Llegaré más tarde. La segunda, que he ganado 2.272.000 euros", comentaba orgulloso. Su padre Paco solo acertaba a responder con algunos murmullos por lo que su hijo le preguntaba: "Papá, ¿te has muerto?". Ya repuesto de la sorpresa, contaba su padre que Rafa ha invertido muchas horas en prepararse y recordaba a Orestes: “Es una lástima que uno tenga que quedar eliminado”. Entró además el hermano de Rafa, Alberto, mediante una videollamada bromeando con la popularidad que va a alcanzar ahora. “Creo que hay que darte la enhorabuena y que, a partir de ahora, te van a parar más todavía por la calle”.

A su regreso a Sevilla no podía dejar de recordar Rafa cuántas horas le había dedicado y lo satisfecho que está por haber logrado la victoria. “Suena como esos guerreros de la Antigüedad, que decían: ‘Vuelve con tu escudo o sobre él’. En este caso he podido volver con mi escudo” reconocía. A su llegada a casa su padre le esperaba con los brazos abiertos. “Tenía ganas de darte un abrazo” decía Paco mientras lo hacía. La emoción de ambos casi se podía tocar con los dedos. Le esperaban en Sevilla además sus amigos, que le recibían en medio de una gran ovación en la librería que tiene en la ciudad, Caótica. Entre aplausos y exclamaciones de victoria, su grupo se acercaba para abrazar al campeón.

En su gran día, Rafa contó con la ayuda de Bárbara Rey y el cantante Diego Cantero, conocido como Funambulista, que le ayudaron a conseguir más segundos para completar el temido rosco. Junto a Orestes, que se ha alegrado muchísimo por su compañero, jugaban Irene Villa y Eduardo Navarrete. Rafa debutó en este concurso en 2015 y repitió en dos ocasiones más, en 2017 y 2019. Es tal su pasión por las letras que abrió su propia librería en Sevilla, Caótica. La primera vez que apareció en televisión fue con solo 18 años y desde entonces ha participado en diversos programas culturales como Saber y ganar, en los que también demostró sus vastos conocimientos.