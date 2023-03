Los familiares de Rafa y Orestes, de 'Pasapalabra', orgullosos de donde han llegado los concursantes

Rafa u Orestes, uno de los dos concursantes se llevará este jueves 16 de marzo el mayor bote de la historia de Pasapalabra. Con muchos nervios y emoción, sus familias han contado en un especial lo que significaría para ellos que alguno de los dos consiguiera los 2,2 millones de euros, pero la abuela y la tía de Barbero han protagonizado el momento más entrañable. Muy orgullosas de lo que su nieto y sobrino ha conseguido en el concurso, ambas han querido dejar claro que pase lo que pase cualquiera ya es un ganador. "Pienso que Orestes es un muchacho que está muy bien preparado porque ha leído muchísimo y es muy inteligente. Es muy capaz. Un día que lo estábamos viendo le dije que se apuntara porque era capaz de eso y de mucho más. Me encanta verle", ha dicho Josefa, hermana del padre de Barbero.

Tras las palabras de la tía de Orestes, la culpable de que el concursante se apuntara el programa de Roberto Leal, Angelines (la abuela del concursante), ha reconocido que a ella le gusta ver sola Pasapalabra porque así no le molesta ni le interrumpe nadie. "Como yo no hablo, prefiero que no estén allí conmigo. Cada día que gana, que pierde o que empata lo apunto. Un año y pico tengo de papel", ha dicho muy emocionada, añadiendo además que aunque Rafa también se lo ha trabajado mucho prefiere que su nieto sea quien se haga con el triunfo. "Me pongo muy nerviosa cuando le falta alguna y la dice. ¡No la digas, tonto!. Que me gustaría que se llevara el Rosco, claro, sería tonta si dijera lo contrari, pero es un juego", ha añadido Josefa, que tiene claro que su sobrino ayudaría a mucha gente con el premio.

Quienes también ha tenido unas palabras muy emotivas han sido el padre y el hermano de Rafa, que han dicho que los programas en casa los ven "con mucha tensión". "A veces Orestes es más rápido en el Rosco y Rafa se queda con cinco o seis y pienso 'quizá no llega'", ha dicho Paco, progenitor del concursante. "Siempre se le han dado bien un montón de cosas: leer, estudiar, la música. Tiene una capacidad para aprender y memorizar. Es digno de estudio", ha dicho Aberto, hermano del posible ganador de 2,2 millones de euros. Además, la familia del participante ha explicado que desde niño ha sido "muy buena gente" y un "estudiante estupendo", algo que siempre les ha provocado "mucho orgullo".

Amigos, profesores y muchos seres queridos han querido hablar sobre lo buenos que ambos son en sus vidas y en el concurso, pero ellos mismos además han dejado claro lo buena relación que tienen y la gran amistad que han ido creando a lo largo de más de doscientos programas. "Los chistes de Orestes se debería pronunciar la Fiscalía general o el Tribunal Supremo. Sus juegos de palabras... solo pienso en Roberto, que lleva conviviendo con él más de 300...", ha bromeado Rafa.

