La emotiva sorpresa de Falete a su madre, que está pasando un momento muy difícil y 'ha perdido la alegría'

Quien sea seguidor de Falete, seguro que sabe que el cantante siente adoración por su madre, Isabel Rojas, la persona que le dio a luz y con la que mantiene un vínculo muy estrecho. Sin embargo, la progenitora no está atravesando su mejor momento, y es por eso que el artista se ha dado cuenta y ha querido organizarle una sorpresa. "Últimamente está de capa caída, se preocupa por cosas de los demás que por las suyas propias, está apática, perdiendo esa alegría que la siempre ha tenido", expresaba Falete sobre el estado anímico de su Isabel, sin ella delante, en Déjate querer.

El artista ha dicho que su madre está "tristona" y que sufre "trastornos hormonales" que le han generado "una depre". Antes de darle la sorpresa, Falete se ha escondido detrás del muro y ha esperado a que su madre explicase cómo se sentía y cómo estaba actualmente: "Desde hace dos años para acá, que me caí y me partí el hombro. Mala llevo desde hace mucho tiempo. No me falta nada: padezco de azúcar, de hipertensión, la fibromialgia... Me afecta mucho en el ánimo.También he estado mal con los bronquios...", señalaba la madre de Falete.

El emotivo mensaje de Falete

Tras escuchar a Isabel Rojas, Falete ha tomado la palabra y le ha dedicado un conmovedor mensaje que le ha hecho emocionarse. "Quiero ponerte las pilas. Soy un pesado, pero lo soy porque tú lo vales muchísimo. Tienes una edad para pensar en ti", comenzaba. "Cuando tú has sido ejemplo para tu familia, para tus hermanos, los menores los has criado y los has cuidado y te has echado el cargo de hacer de madre cuando falta la abuela. Y has dado tanto ejemplo de vida, de vitalidad y de fuerza", cotinuaba diciendo, mientras Isabel no podía contener la las lágrimas.

"Es el momento de quererte y de que empiece a disfrutar para estar bien, contenta y nosotros te tengamos aquí muchos años disfrutándote. Yo quiero tener a la madre que yo he tenido siempre, la luchadora ya no la quiero, porque no quiero que luche más por nadie, ni por familia, ni por hermanos, ni por sobrinos, ni por hijo, ni por el copón. Quiero que luches por ti, por ti misma y que ya que tú hablas tanto del amor, aprende de una vez a quererte tú", terminaba Falete, ante los ojos vidriosos de Isabel Rojas que le respondía con un, "te prometo que lo voy a conseguir".

Al levantarse el muro, madre e hijo se han fundido en un emotivo abrazo que ha arrancado el aplauso del público. Ya estando juntos, Isabel ha hecho referencia a cómo se siente el cantante cuando la ve de bajón: "Sé que él sufre de verme a mí que no tengo ganas de arreglarme, que no tengo ganas de salir, incluso de ir a su casa". Sin embargo, el artista le ha devuelto el ánimo con su sorpresa e Isabel ha asegurado que iba a "intentar dejar el tabaco" y a hacer "un deporte" para su edad. Además, tras el reencuentro, Falete ha bromeado con su madre y le ha aconsejado echarse un "novio" para animarse. A lo que Isabel respondía que está "muy a gusto sola", y que cuando necesitaba reírse iba a su casa.