Riley Keough comparte su lado más privado tras el alejamiento de su abuela Priscilla Presley

La situación familiar de Riley Keough, de 33 años, es sin duda complicada: su madre Lisa Marie Presley murió hace casi dos meses y su abuela Priscilla ha impugnado el testamento. Al dolor por la muerte de su madre, una situación muy complicada para la intérprete dado lo repentina que fue, se une este distanciamiento con su abuela con la que ya no se habla, como se ha informado. Mostrando entereza y fuerza, la nieta de Elvis Presley ha reaparecido estos días en público para cumplir con sus compromisos profesionales, demostrando que está dispuesta a seguir adelante. Siempre ha sido Riley bastante discreta con respecto a su vida personal aunque, en la entrevista que ha concedido en televisión con motivo de la promoción de la serie Daisy Jones y los seis que protagoniza, ha desvelado algunos detalles de su historia de amor.

Con un tono entre misterioso y divertido, contó que cuando conoció a su marido Ben Smith-Petersen, de 31 años, ya sabía que era el hombre con el que iba a formar una familia. “ Cuando conocí a mi esposo, salió de una estación de servicio en nuestra segunda cita y pensé: ‘Me casaré con él y tendremos hijos’” contó en el programa The Late Show de Stephen Colbert. “Simplemente lo sabía” añadió entre risas asegurando que no tiene ninguna cualidad especial para adivinar el futuro. “No se lo dije en ese momento. Pensé ‘si se lo digo ahora, me dejará aquí en Australia, en la estación de servicio’” apuntó.

La pareja, que hace solo unos días caminó de la mano en el estreno de la citada ficción, se conocieron en 2012 en el rodaje de Mad Max: Furia en el camino, aunque su relación comenzó un año después. En 2014 anunciaron su compromiso en las redes sociales y en febrero de 2015 se casaron en Nepal, mientras colaboraban en la construcción de una escuela allí. Esta fue una ceremonia, como ha dicho ella en alguna ocasión, más íntima y luego celebraron otra ceremonia en el valle de Napa, California, junto a familiares y amigos.

El nacimiento de su primera hija lo mantuvieron en privado hasta el funeral de despedida de Lisa Marie Presley en Graceland. Entonces Ben se encargó de leer un mensaje de su mujer en memoria de la fallecida, pues Riley no se encontraba con fuerzas para hacerlo. “Espero poder amar a mi hija de la manera en que me amaste a mí, la forma en que amaste a mi hermano y a mis hermanas”, dijo. El representante de la actriz confirmó luego que la niña había nacido en el año 2022.

Keough interpreta el papel de la cantante de los años 70 Daisy Jones en la serie de Amazon Prime Video que se estrena el próximo 3 de marzo. Una producción inspirada en la icónica banda Fleetwood Mac y en el bestseller escrito por Taylor Jenkins Reid, que narra una historia marcada por el amor, la adicción y la música. “Creo que soy algo musical” reconoció Riley durante el espacio de Colbert, cuando este se interesó sobre si meterse en la piel de la estrella había sido sencillo dada su genética. “Tengo oído y puedo seguir una melodía aunque la música no es lo mío. Siempre he estado más interesada en la interpretación, la dirección o en escribir guiones. Fue un reto”. A esta serie se une el lanzamiento de un álbum con la banda sonora, en el que Riley demuestra su talento. “Nunca imaginé que haría algo así, es increíble”. No se refirió no obstante a la situación personal en la que se encuentra.

La nieta de Elvis se está concentrando en el trabajo en medio de una etapa muy delicada. Su madre Lisa Marie Presley falleció el pasado 12 de enero a los 54 años a causa de un ataque cardíaco y, sólo unos días después de su entierro, su abuela Priscilla recurría a la justicia el testamento. En este documento se había añadido un anexo en el que se eliminaba a Priscilla de la gestión del fideicomiso que aúna sus bienes para dejar el control en manos de su hija. La que fuera esposa del rey del rock asegura que este anexo es falso y que su deseo no es eliminar a su nieta de la gestión sino compartirla con ella. Este caso ha provocado un profundo distanciamiento entre ambas, que ya sólo hablarían a través de sus abogados.