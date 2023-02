Se agrava el conflicto entre Priscilla Presley y su nieta Riley: solo hablan a través de sus abogados

Es sin duda una situación muy complicada la que atraviesa la familia de Lisa Marie Presley tras su triste y prematura muerte. Una semana después del entierro, Priscilla, su madre, impugnó un añadido al testamento que hizo la artista en el que la eliminaba de la gestión del fideicomiso que agrupa sus bienes. Situaba en su lugar a sus hijos Riley, de 33 años, y Benjamin, que por desgracia no podrá cumplir este deseo de su madre pues falleció en 2020 a los 27 años. Priscilla asegura en el recurso que duda de la autenticidad de la firma de su hija, un caso que ahora está en manos de la justicia. El conflicto, a la luz de las últimas revelaciones, ha minado tanto la relación entre abuela y nieta que han dejado de hablarse.

Así lo aseguran fuentes cercanas a diversos medios, que apuntan a que Priscilla, de 77 años, y Riley, de 33, solo se comunican a través de sus abogados. “Riley ha estado lidiando con la pérdida de su madre y está destrozada por tener que afrontar esta disputa con un miembro de su familia”. Por su parte las mismas fuentes aseguran que Priscilla está convencida de que tiene un caso sólido que prosperará en los juzgados. Un conflicto que ha derivado en que la relación entre ambas esté rota. “Riley prefiere solucionar esta disputa en privado” se señala, así que las dos se están preparando para una larga batalla en los tribunales. “Ella no quería que esto se convirtiera en un asunto público y sabe que su madre tampoco lo habría querido” explican sobre lo que piensa Riley, que aunque está agobiada, trata de mantener una actitud positiva.

Sobre Priscilla se dice que está convencida de que la firma de su hija ha sido falsificada, algo con lo que no están muy de acuerdo los amigos de Lisa Marie, que recuerdan que no le gustaba el control que ejercía su madre sobre sus asuntos. Posiciones encontradas que auguran un enfrentamiento delicado que podría pasar factura a la buena relación que siempre habían mostrado en público. Recordemos que durante la promoción de la película Elvis, basada en la vida del mítico rey del rock, las tres generaciones, Priscilla, Lisa Marie y Riley, se unieron al protagonista de la película Austin Butler en diveras ocasiones. En la pasada entrega de los Globo de Oro, Priscilla y Lisa Marie acompañaron al actor (esta vez no se lo llevó), que vuelve a estar nominado en los Oscar (se entregan el 13 de febrero).

La eliminaba de la gestión de su fortuna

En este anexo, Lisa Marie eliminaba del fideicomiso que gestiona sus bienes a su madre Priscila y a su antiguo gestor Barry Siegel. Priscilla y Siegel eran cogestores del fideicomiso que creó Lisa Marie con la herencia que le había dejado su padre, Elvis Presley. Según la petición de Priscilla, el anexo, “supuestamente firmado por Lisa Marie Presley”, tiene mal escrito el nombre de su hija y una firma “que parece inconsistente con la que habitualmente utilizaba” su hija. También alega que el documento fechado en 2016 nunca le fue entregado a ella en vida de su hija, como obligarían los términos del fideicomiso, ni tampoco fue ratificado ante notario. En la petición, Priscilla señala que Siegel va a renunciar pronto como gestor en cuyo caso Riley sería la elegida para formar parte del fideicomiso con ella misma. Por todo ello, Priscilla detalla que debe considerarse inválido este anexo y tomarse como bueno el testamento fechado en 2010.

En 2018, Lisa Marie había demandado a Siegel por negligencia en el manejo de su fortuna. De acuerdo a dichos documentos, Lisa Marie denunciaba que su exmanager la había dejado en la ruina, con solo 14.000 dólares (casi 13.000 euros) a fecha de 2016. Siegel puso entonces una contrademanda reclamando 800.000 dólares (más de 730.000 euros) en facturas.