El hermano de Lisa Marie Presley se pronuncia en medio del conflicto por la herencia de la artista

Ha pasado poco más de una semana desde que familia y amigos despidieran a Lisa Marie Presley en un funeral celebrado al aire libre en el rancho Neverland. Se ha conocido además ahora el recurso que ha interpuesto su madre Priscilla Presley impugnando un anexo al testamento de su hija, que la elimina de la gestión del fideicomiso que agrupaba sus bienes en favor de su nieta Riley. En medio de este convulso momento, el otro hijo de Priscilla, Navarone Garibaldi García, de 35 años, ha roto su silencio para hablar, entre otras cosas, sobre su hermana y comentar la relación que tienen son su sobrina Riley, en el punto de mira tras los acontecimientos de los últimos días. “Mucha gente sabe de mí, pero ellos no me conocen” asegura en declaraciones a People.

El mensaje de Priscilla Presley a su hija el día que hubiera cumplido 55 años: 'Mi deseo es proteger a mis tres nietos'

Así es Graceland, la mítica mansión de Elvis Presley

VER GALERÍA

Nacido de la relación de Priscilla, que tiene 77 años, y el productor Marco Garibaldi, Navarone comenta que la muerte de su hermana Lisa Marie, el pasado 12 de enero a causa de un fallo cardiaco, le sigue pareciendo una situación “surrealista” (no habían tenido una relación demasiado cercana los años antes de su muerte). Comenta que ahora tiene que apoyar a su madre y también explica cómo es su relación con su sobrina Riley, que está ahora en el centro de atención tras las disposiciones que hizo Lisa Marie en su testamento. “Riley ha sido muy buena con las mellizas” dijo, refiriéndose a Finley y Harper, de 14 años, hijas de Lisa Marie y Michael Lockwood. Cuenta además que tiene planes de llevar a su madre a Brasil a finales de este año. “Estuvo allí en los 80, pero creo que le vendría bien recordar lo agradable que es. Me gustaría mudarme allí algún día”.

VER GALERÍA

Priscilla y Garibaldi se separaron en 2006 después de 20 años juntos (no llegaron a contraer matrimonio). Recuerda Navarone que siempre trató de pasar desapercibido mientras crecía. “Me metí en problemas más que los demás, porque los padres de los niños descubrirían quién era mi mamá y querían una razón para hablar con ella. No me sentía muy cómodo con eso”. En esta sincera entrevista se refiere además a sus problemas con diversas sustancias a las que se volvió adicto durante su adolescencia. Un día tomó la determinación de seguir un proceso de recuperación que culminó en 2020 gracias a la ayuda de su mujer Elisa (se casaron en 2022) y también de su madre Priscilla. En estas declaraciones hace referencia además a la complicada relación que ha tenido con su padre, que le mintió acerca de sus orígenes (no era italiano como había dicho en un principio, sino brasileño). Navarone se dedica también a la música con su banda Them Guns, con la que va a lanzar un nuevo single titulado Acid Plane.

Priscilla Presley se casó con Elvis Presley en 1967 después de siete años de noviazgo y, meses más tarde, nació Lisa Marie, la única hija de la pareja. Cinco años después, en 1973, la pareja decidió divorciarse. Entonces Priscilla comenzó su carrera en el mundo de la actuación, en series como The Fall Guy y Dallas, y la televisión, donde en 1980 presentó el programa Those Amazing Animals. En esa época conoció a Marco Garibaldi, en 1984, con quien tuvo una relación que no llegó al altar y que finalizó en 2006. La pareja tuvo, en 1987, a su hijo Navarone Garibaldi.