Elvis Presley y Priscilla, un amor que comenzó cuando ella era una adolescente y él, una superestrella 10 años mayor

Un año después de Elvis, el biopic del rey del rock and roll, dirigido por Baz Luhrmann, llega a los cines Priscilla, la película escrita y dirigida por Sofia Coppola, que retrata la vida del polémico matrimonio de Elvis desde el punto de vista de su esposa, Priscilla Presley. La directora Sofia Coppola se ha basado en las memorias de su viuda, tituladas Elvis y yo, en las que ella misma cuenta su verdad.

El noviazgo entre ambos comenzó cuando Priscilla Ann Wagner solo era una adolescente de 14 años y Elvis Presley, una estrella del rock diez años mayor. Él estaba realizando el servicio militar en Alemania cuando se conocieron a través de unos amigos comunes en noviembre de 1959. Los padres de ella insistieron en conocer al cantante, dada la corta edad de la joven. De hecho, en uno de los momentos del filme se escucha al padre de Priscilla preguntarle. "¿Cuáles son sus intenciones, señor Presley? Las mujeres se abalanzan sobre usted. ¿Por qué mi hija?". "Bueno, señor, quiero mucho a su hija. Ella es muy madura para su edad. No tiene que preocuparse por ella", respondió Elvis.

En marzo de 1960 Elvis abandona Alemania tras cumplir el servicio militar, y Priscilla se queda en el país con sus padres. Su historia de amor continúa entre llamadas y cartas de amor. Y en 1962 el cantante la invita a viajar con él a Los Ángeles, momento en el que ella decide plantarse y les dice a sus padres. "Si no me dejáis ir, encontraré mi camino". Finalmente se marcha con él a Estados Unidos y cinco años después sellan su amor en el altar.

Se casaron el 1 de mayo de 1967 en Las Vegas. La boda duró apenas ocho minutos, solo asistieron 14 personas, pero al regresar a Graceland, la mansión del rey del rock & roll, dieron una fiesta de boda por todo lo alto. Pronto Piscilla Presley se quedó embarazada. Su hija, Lisa Marie, nació el 1 de febrero de 1968, nueve meses después de su boda. En 1972 se separaron y en una entrevista Priscilla decía: "No me divorcié de él porque no le quisiera. Era el amor de mi vida, pero tenía que descubrir el mundo". La relación entre ambos fue muy buena hasta el momento de su muerte . El cantante falleció en su casa de Memphis en 1977 con solo 42 años tras una vida marcada por las adicciones.

Mientras estuvo casada con Elvis, Priscilla no trabajó, pero después sí participó en la serie Dallas y en algunas películas como Agárralo como puedas. Priscilla continuaba siendo su beneficiaria en el momento de su muerte y gestionó su imagen, los derechos de sus canciones y el merchandising. Solo tuvieron una hija Lisa Marie Presley, que falleció inesperadamente a los 54 años el 12 de enero de 2023, dejando a la familia completamente abatida. Murió de forma natural a causa de una obstrucción del intestino delgado por una cirugía para bajar de peso. La nueva cinta de Sofia Coppola no recibió la aprobación de Lisa Marie Presley pero sí de la esposa de Elvis y fue presentada en el Festival de Venecia, donde su protagonista, Cailee Spaeny, ganó la Copa Volpi a mejor actriz.