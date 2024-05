La nieta de Elvis Presley emprende una batalla judicial contrarreloj para detener la subasta de la mítica Graceland

Un lugar tan icónico que atesora tanto recuerdos y vivencias únicas, de incalculable valor sentimental, podría acabar en manos que no son de la familia. Graceland, la mansión donde Elvis Presley pasó buena parte de su vida, se vende y se ofrece al mejor postor. Por eso, la nieta del legendario cantante se ha puesto manos a la obra para detener como sea la subasta, y lo ha hecho a través de una demanda contra la empresa que asegura ser propietaria de dichos terrenos.

Riley Keough, que más allá de su parentesco con el rey del rock es una reconocida actriz, ha conseguido de momento paralizar la acción que afecta a la célebre finca ubicada en Memphis, Tennessee. La protagonista de películas como El diablo a todas horas y Lo que esconde Silver Lake heredó esta casa y buena parte del patrimonio de su abuelo cuando su madre, Lisa Marie, falleció tristemente a los 54 años en enero de 2023.

A partir de ahí, la inversora Naussany Investments & Private Lending asegura que el complejo es suyo porque se había utilizado como garantía de un préstamo de 3.800.000 dólares (tres millones y medio de euros), que concedieron en su día a la hija del artista y que después esta nunca habría devuelto. Sin embargo, tal y como recoge la prensa estadounidense, la intérprete asegura que la firma de su madre en aquel documento fue falsificada y dicho tramite era fraudulento.

La actriz de 34 años, nominada al Globo de Oro y al Emmy por la serie Daisy Jones & the Six (Amazon), ha emprendido una batalla judicial contrarreloj ya que la subasta estaba prevista para el próximo jueves. Elvis Presley Enterprises, la administradora de Graceland y otros activos del ídolo, se ha pronunciado en un comunicado y asegura que no puede producirse "una venta por ejecución hipotecaria" y, de realizarse, sería "ilegal".

La demanda de Riley Keough ante un tribunal de Tennessee se presentó la semana pasada, el 15 de mayo, denunciando en la misma que su madre nunca pidió dinero ni entregó una escritura de fideicomiso a dicha empresa. Tras ello, el juez emitía una orden de restricción temporal de la venta, según cuenta el abogado de la acusación, emplazando a una vista con ambas partes en litigio para este mismo miércoles.

El intérprete de hits universales como Love me tender y Suspicious Minds compró su mansión en 1957 y vivió allí hasta su muerte, dos décadas después, el 16 de agosto de 1977. A principios de los ochenta, este lugar tan emblemático que ocupa siete hectáreas se abrió al público com una especie de museo para honrar su figura. Un destino de peregrinaje para los millones de fans de Elvis repartidos por todo el mundo, que atrae cada año a unos 600.000 visitantes entre seguidores de la estrella y curiosos.

