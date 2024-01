Priscilla Presley y Riley Keough firman la paz en público tras el conflicto por la herencia de Lisa Marie

Priscilla Presley y Riley Keough no aparecían juntas en público desde que las golpeara la repentina muerte de Lisa Marie, de la que ahora se cumple el primer aniversario. Esta es una de las razones por las que la imagen de ambas en la alfombra roja de los premios Emmy es tan significativa, aunque no la única. Fue después de la muerte de la única hija de Elvis, el pasado 13 de enero de 2023, cuando Priscilla impugnó el testamento de su hija, que la dejaba fuera de la gestión del fideicomiso que agrupaba su millonaria herencia dejando a su nieta Riley, de 34 años, como única encargada de manejar la fortuna. Un conflicto que acaparó numerosos titulares dado el insólito desencuentro de quienes estaban entonces unidas en el dolor.

Priscilla, la película que no recibió la aprobación de Lisa Marie Presley pero sí de la esposa de Elvis

Los Emmy han servido de escenario para esta reconciliación pública, una paz que ya firmaron de manera privada evitando así escalar el conflicto y llevarlo al juzgado. En las imágenes tomadas en la entrega de galardones se notaba la complicidad entre Priscilla, de 78 años, con su nieta a la que abraza cariñosamente por la cintura y el hombro (luego Riley posó con su marido Ben Smith-Petersen). Precisamente en ese lugar tiene Riley un tatuaje con el nombre de su hermano Benjamin, que murió a los 27 años en 2020, un golpe que marcó a la familia. La nieta de Elvis estaba sensacional con un vestido en tono negro con detalles en plata compuesto por un cuerpo de gasa y una minifalda cubierta por una sobrefalda también en gasa transparente de Chanel, firma de la que es embajadora desde 2023. Las joyas también pertenecen a la casa de moda.

La exitosa actriz estaba nominada en la velada a un Emmy como mejor actriz protagonista de miniserie por el título Daisy Jones & the six, pero no recogió el galardón. Un motivo de celebración aun así para Riley, que se hace un hueco entre los nombres más destacados de la interpretación. También tiene Priscilla, con un vestido negro y complementos de la citada firma, motivos para estar feliz estos días pues el biopic basado en su vida está llamando la atención en las entregas de premios. Los actores que encarnan su vida junto a Elvis, Jacob Elordi y Cailee Spaeny, han sido nominados, igual que la cinta, que se ha incluido en la lista de las importantes citas de la temporada.

Un éxito agridulce pues no lo pueden compartir con Lisa Marie, a la que han recordado estos días con tristeza. Mientras que Riley compartía una instantánea de su infancia, Priscilla revelaba cuál es su único consuelo. "Hoy es un día importante. Ha pasado un año desde que te fuiste y no hay un solo día en el que no piense en ti y te eche de menos. Descansa en paz, Lisa. Estás en brazos de tu amado padre ahora. Solo eso me reconforta. Mamá". Un mensaje que compartía apenas unos días después de otro en el que recordaba el 89 aniversario de Elvis. "Aunque no está con nosotros hoy, su legado sigue vivo" aseguraba.

El enfrentamiento por la herencia de Lisa Marie

Una semana después del funeral de Lisa Marie en Graceland, Priscilla Presley ponía en duda la veracidad del testamento de su hija, en el que se incluía un anexo que eliminaba de la gestión del fideicomiso que agrupa sus bienes a su madre y a su antiguo gestor Barry Siegel, para reemplazarlos por sus dos hijos Riley, de 34 años, y Benjamin, fallecido tristemente en 2020 a los 27 años. Esta circunstancia dejaba así a Riley como gestora única del patrimonio. El conflicto se agravó hasta el punto de que abuela y nieta dejaron de hablar una temporada para comunicarse solo a través de sus abogados.

Con el tiempo lograron acercar posturas y llegar a un acuerdo. Riley pagará un millón de dólares (más de 920.000 euros) a su abuela, que se une a los 400.000 dólares (casi 370.000 euros) que le dará por los gastos legales ocasionados. A cambio de la renuncia de Priscilla de continuar con la disputa, Riley hará efectivo el pago cuando reciba la cantidad señalada del seguro de vida de su madre. La hija de Lisa Marie será así la encargada de ocuparse del patrimonio de su madre y también de la parte que corresponde a sus hermanas, Harper y Finley Lockwood, de 15 años, por lo que "se encargará de invertir el dinero de acuerdo a las necesidades de los beneficiados", señala la petición.

El papel de Priscilla queda limitado al control del subfideicomiso que corresponde a su otro hijo Navarone Garibaldi (hijo de Priscilla y Marco Garibaldi), a quien se otorgará una novena parte de los bienes de su hermana. El resto se divide entre las mellizas.