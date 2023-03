No, la controvertida frase de Shakira sobre las mujeres no es suya La artista colombiana ha provocado un gran revuelo al decir que 'hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras'

Shakira dio muchos titulares en la entrevista que concedió al programa En Punto con Enrique Acevedo, un espacio producido por Tritón y difundido bajo la marca N+. Pero una de las citas más reproducidas fue esta: "Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras". Sin embargo, esta declaración no es de la artista colombiana, sino de Madeleine Albright, la primera mujer nombrada secretaria de Estado en Estados Unidos. Además, si analizamos el contexto en el que fue pronunciada, no iba dirigida a Clara Chía, la nueva pareja de Gerard Piqué, tal y como se ha comentado.

- Shakira, tras separarse de Piqué: 'Ahora sí me siento completa porque dependo de mí misma'

VER GALERÍA

La cantante, de 46 años, se hizo eco de esta frase para responder a la primera pregunta del presentador, que decía así: "Lo que veo en tus letras son temas recurrentes, por ejemplo, el de género. Siempre ha estado ahí, el de la mujer, y me llamó la atención por lo que está pasando en este momento. ¿Por qué ha sido importante para ti incorporar estos temas en tus letras a través del tiempo y ahora?". Shakira, tras unos segundos de reflexión, respondió: "Porque el arte yo creo que tiene una función, además de incomodar, de representar idiosincrasias y creo que a través de mis canciones siempre he sentido que puedo y que tengo el deber de usar mi voz y prestársela a aquellos que quizás no pueden hablar".

VER GALERÍA

Además, mandó un mensaje de sororidad: "Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad. Estamos en un punto en el que el apoyo que podamos recibir unas de las otras es muy relevante, es importantísimo". Y fue en este preciso instante cuando introdujo la comentada cita de Madeleine Albright, que desempeñó el cargo de secretaria de Estado de Estados Unidos entre 1997 y 2001, bajo la presidencia de Bill Clinton. "Como decía Madeleine Albright, secretaria de Estado estadounidense, que tiene una frase que me encanta: 'Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras'. Y sí, estoy completamente de acuerdo", afirmó.

VER GALERÍA

Madeleine Albright fue una de las mujeres más poderosas del siglo XX y su figura cobró sentido con la llegada del movimiento Metoo. Sin en 2016, durante la campaña presidencial de Hillary Clinton, pronunció la frase que ahora ha vuelto a poner de actualidad Shakira y le llovieron las críticas. "Se malinterpretó como que había que votar a otra mujer porque sí. Pero yo no hubiera votado a Sarah Palin ni aunque fuera la última persona sobre la tierra", explicó en una entrevista concedida a El País. "Soy feminista; las sociedades son más estables cuando las mujeres tienen poder político y económico. Pero no es fácil. Se necesitan más mujeres en la sala", añadió en la citada publicación.

VER GALERÍA

Madeleine Albright falleció el 23 de marzo de 2022 a los 84 años víctima de un cáncer. Su funeral tuvo lugar un mes después en la Catedral Nacional de Washington y entre los asistentes se encontraban el presidente Joe Biden, los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, y las exsecretarias de Estado Hillary Clinton y Condoleezza Rice.