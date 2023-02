Las idílicas vacaciones de Joaquín Prat con su novia, Alexia Pla, en la República Dominicana

Joaquín Prat es uno de los presentadores más populares de la parrilla televisiva. Está viviendo una de las mejores etapas de su vida tanto profesionalmente como conductor del programa Ya es mediodía, como a nivel personal. Ya no puede ni quiere ocultar lo enamorado que está de Alexia Pla, la mujer que le ha devuelto la ilusión tras su divorcio de Yolanda Bravo. Esta semana, el periodista ha estado alejado de la pequeña pantalla y tras los rumores sobre su paradero, él mismo se ha encargado de compartir en su perfil público dónde se encuentra y el motivo de su ausencia. Lo ha hecho con una instantánea en la playa junto a su chica: ¡Están disfrutando de unas mágicas vacaciones en Punta Cana, en República Dominicana!

Joaquín está muy enamorado de Alexia y disfruta al máximo de su noviazgo a pesar de la distancia que les separa, dado que ella dirige una clínica de estética en Ibiza y Castellón. Ambos han aprovechado estos días para escaparse al otro lado del charco donde están disfrutando del sol, la playa y el mar. En la fotografía que ha compartido el presentador se les ve tumbados sobre una hamaca, con caras relajadas y muy felices. El conductor de Ya es mediodía es un amante del mar y siempre que puede se escapa a la costa para disfrutar de él. Recientemente, durante la fiesta del dieciocho aniversario de El Programa de Ana Rosa, contestó por primera vez a las preguntas de la prensa y confesó estar enamoradísimo. Eso sí, no pudo evitar una preciosa sonrisa al hablar de Alexia que él mismo calificó como "el reflejo de su alma".

El pasado seis de enero, la revista ¡HOLA! publicaba en exclusiva el primer viaje del año de la pareja en Baquei­ra Beret. Unas imágenes en las que se veía al presentador junto a Alexia en actitud muy cariñosa disfrutando de unos días maravillosos. Fue en noviembre cuando saltaron todas las alarmas tras la publicación por parte del presentador de una fotografía muy sensual. En ella, aparecía tumbado en la cama con su cabeza apoyada sobre las piernas de una persona desconocida, que ahora sabemos que era Alexia Pla. Tras esa misteriosa publicación, Joaquín pasó unos días junto a la enfermera en Cartagena de Indias. Fue a su regreso cuando ¡HOLA! contó en exclusiva el nombre y apellidos de su nueva ilusión. A continuación, él confirmaba en El programa de Ana Rosa que volvía a estar enamorado. "Desde que lo estoy, he adelgazado", bromeaba.

El presentador se separó de Yolanda Bravo en verano de 2021

Joaquín Prat había roto con su anterior pareja, Yolanda Bravo, en el verano de 2021. Ambos, que tuvieron una separación muy discreta, tienen un hijo en común, Joaquín, de siete años. El presentador solo ha hablado una vez de lo ocurrido, ya que lo considera uno de los capítulos más dolorosos de su vida. Durante su viaje por las Azores le confesó a Jesús Calleja que él no quería separarse: "Son cosas que pasan en la vida, yo no quería, pero te llevas un aprendizaje y lo enfocas al presente y al futuro. Cuando la soledad no es buscada es más complicado". Joaquín no estaba casado con Yolanda, por lo que no hubo ningún proceso de divorcio abierto. Lo que sí hay entre ambos es un gran cariño y respeto, al igual que el amor que profesan a su hijo: "Tengo al príncipe, que adora a mamá, adora a papá y afortunadamente tiene una mamá y un papá que le quieren muchísimo", aseguró durante la entrevista. Ahora, el presentador ha vuelto a ilusionarse y, junto a Alexia Pla, está viviendo una etapa muy feliz.

