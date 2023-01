Joaquín Prat habla por primera vez de su novia Alexia Pla y confiesa ¡estar enamoradísimo!

Loading the player...

Joaquín Prat ya no puede ocultar las mariposas en el estómago cada vez que habla de su pareja, Alexia Pla. Está viviendo junto a la enfermera una época maravillosa.El pasado seis de enero, la revista ¡HOLA! publicaba en exclusiva el primer viaje del año de la pareja en Baquei­ra Beret. Unas imágenes en las que se ve al presentador junto a Alexia muy enamorados, disfrutando de unos días maravillosos. Fue en noviembre cuando saltaron todas las alarmas tras la publicación por parte del conductor de Ya es mediodía de una fotografía muy sensual. Desde ese momento, no ha ocultado lo 'enamoradísimo' que está. Durante la fiesta del dieciocho aniversario del Programa de Ana Rosa, ha contestado a las preguntas de la prensa y ha hablado por primera vez de su novia sin poder evitar una preciosa sonrisa de enamorado que ha calificado como "el reflejo de su alma". ¿Quieres saber qué ha contado Joaquín Prat sobre su novia Alexia Pla? Dale al play y no te lo pierdas.

