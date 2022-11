Tras su separación de Yolanda Bravo Joaquín Prat confirma que se ha enamorado de nuevo: 'Desde que lo estoy, he adelgazado' El presentador de 47 años pronuncia estas palabras un día después de compartir su romántica imagen tumbado en la cama en la mejor compañía

Joaquín Prat vuelve a tener mariposas en el estómago, a sentir el típico cosquilleo de aquellos que han ocupado su corazón de nuevo. "¡Estoy enamorado!", ha proclamado el presentador a los cuatro vientos sobre el estado de felicidad en el que se encuentra. La sonrisa en su rostro y esas palabras tan contundentes lo decían todo, algo que transmitía este viernes en directo desde el plató donde cada día trabaja.

Además, el periodista de 47 años daba un detalle más relacionado con esta nueva etapa de su vida: "Desde que lo estoy, he adelgazado", reconocía al hablar de los kilos que ha perdido a causa del enamoramiento. Unas declaraciones que hacía a propósito del tema que debatían en esos momentos sus compañeros del programa Ya es mediodía, sobre si el hecho de encontrar pareja te hace engordar o no.

La confesión personal hecha por el comunicador madrileño llegaba apenas un día después de su última publicación en redes sociales, que había causado un enorme revuelo entre sus seguidores. Compartía una foto en la que aparece en la cama con su cabeza apoyada sobre una persona desconocida. Para describir la foto, añadía los emoticonos del símbolo del corazón -que expresa afecto, cariño o amor- y el del fuego -que significa pasión-.

Sus amigos y colegas de profesión no pasaron por alto la instantánea, caso de Bibiana Fernández o Cristina Tárraga quienes reaccionaban con entusiasmo, el mismo que mostraban Isabel Rábago, Cristina Cifuentes, Alba Carrillo o Lara Álvarez. La familia del conductor de Telecinco tampoco se ha quedado atrás ya que Andrea, su hermana, respondía rápidamente con un 'me gusta'.

De esta forma, el hijo del recordado Joaquín Prat parece haber encontrado de nuevo el amor tras su separación de Yolanda Bravo. Después de doce años juntos y un hijo en común, pusieron punto final a su relación en septiembre de 2021. "Son cosas que pasan en la vida, pero yo no quería", dijo el presentador durante su viaje por las Azores con Jesús Calleja. Al no estar casados, no tuvieron que tramitar su divorcio y se centraron en el bienestar de su niño, que ya tiene siete años.

Tras la ruptura, al presentador se le relacionó con la bailarina Cecilia Gómez, pero pronto desmintieron que estuvieran juntos. "Somos sólo amigos. No tengo novia", aclaró a ¡HOLA! el protagonista. Después fue fotografiado besándose en plena calle con Natalia Barrilero Lezama-Leguizamón, una atractiva empresaria que se dedica al mundo del interiorismo.

La última vez que los vimos juntos fue la pasada primavera, aunque todo parecía indicar que su relación se afianzaba. Ahora, tras las últimas afirmaciones en público hechas por Joaquín y la sensual foto que subió a su Instagram con su acompañante, nos preguntamos si esa persona es Natalia o si por el contrario tiene una nueva ilusión. Solo el tiempo lo dirá.

