Joaquín Prat se embarca en una aventura que lo tendrá varios días lejos de los platós

Joaquín Prat desaparecía este lunes de El programa de Ana Rosa haciendo saltar todas las alarmas, aunque había una razón de peso. El periodista, que tiene una nueva ilusión tras su separación, tal y como ¡HOLA! ha publicado en exclusiva, se ha embarcado en una de las aventuras de Planeta Calleja. Y aunque todavía no se sabe cuándo los espectadores podrán verle en la pequeña pantalla sincerándose sobre algunos de los momentos más íntimos y desconocidos de su vida privada, como hacen todos los invitados, lo cierto es que ha ya ha puesto rumbo a su destino, por el momento, también desconocido. Así, el periodista también se ausentará en su programa de tarde, Cuatro al día, durante todo lo que dure el rodaje del programa de Jesús Calleja, siendo sustituido por Mónica Sanz. "Vaya movidón. Está todo el mundo buscando a Joaquín, que no se ha presentado esta mañana en el programa, me lo acaban de decir desde la cadena. Están intentando localizarle y yo, por suerte, le he pillado", dice en un vídeo Jesus Calleja en sus perfiles sociales para anunciar que ambos comienzan el viaje.

"Que nos vamos, ¿dónde vamos?", dice Joaquín a Jesús cuando aparece en el vídeo, a lo que Calleja responde bromeando que quizá les puedan despedir del trabajo porque el presentador debe estar en su formato matinal y él tiene prohibido secuestrarle. "Espero que no. Lo de Ana Rosa no lo sé. A lo mejor a ella le sienta mal. 'Me ha dejado tirada, tal…'. Podemos llamar a Ana. Menos mal que tengo a Patricia Pardo. Pero lo de esta tarde. Ya verás Mónica cuando vea que tiene que hacer la huelga de transporte y lo de la guerra de Ucrania ella sola", continúa relatando el periodista.

Jesús propone además a Joaquín llamar a dos actores y ver qué pasa mientras ellos graban el programa, lo que provoca la carcajada del periodista. "Bien, bueno. Ya lo inventaremos sobre la marcha", termina Calleja mientras Prat enseña su mochila, en la que lleva colgada unas aletas de buceo (lo que parece indicar que irán a algún país en el que practicarán este deporte). Tras la aclaración de lo que va a hacer durante estos días, desde Cuatro al día Mónica Sanz ha relatado que ya le echan de menos y entre risas ha querido dejar claro que "todo estaba hablado" y que esta sutitución ha sido "por una buena causa".

Apasionado de los deportes, Joaquín rompió su relación el pasado septiembre con Yolanda Bravo, emprendiendo un nuevo camino por separado tras doce años de relación y un hijo en común. Ahora, seis meses después, el periodista está de nuevo ilusionado, tal y como ¡HOLA! ha publicado en exclusiva en su último número. Las fotografías del popular presentador en actitud muy romántica junto a una atractiva rubia, que se llama Natalia Barrilero Lezama-Leguizamón y tiene su propia empresa de decoración, han demostrado que el rostro de Mediaset está viviendo un bonito momento en el terreno sentimental.

