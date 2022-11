La misteriosa foto de Joaquín Prat, ¿vuelve a estar ilusionado?

La última publicación de Joaquín Prat ha causado un enorme revuelo entre sus seguidores. El presentador, de 47 años, ha compartido una foto en la que aparece en la cama con su cabeza apoyada sobre una persona desconocida. Lo más llamativo son los emojis que acompañan a la imagen. El símbolo de corazón expresa afecto, cariño o amor y el del fuego significa pasión. Sus amigos y compañeros de profesión no han pasado por alto la instantánea. Bibiana Fernández y Cristina Tárraga, colaboradoras de El programa de Ana Rosa, han reaccionado con entusiasmo, el mismo que han mostrado Isabel Rábago, Cristina Cifuentes, Alba Carrillo o Lara Álvarez. La familia del comunicador tampoco. Andrea, hermana de Joaquín, ha reaccionado rápidamente con un 'me gusta'.

Joaquín Prat podría haber encontrado de nuevo el amor tras su traumática separación de Yolanda Bravo. Después de 12 años juntos y un hijo en común, pusieron punto y final a su relación en septiembre de 2021. "Son cosas que pasan en la vida, pero yo no quería", dijo el presentador durante su viaje por las Azores con Jesús Calleja. Al no estar casados, no tuvieron que tramitar su divorcio, y se centraron en el bienestar de su niño, que ya tiene siete años. "Tengo al príncipe, que adora a mamá, adora a papá y afortunadamente tiene una mamá y un papá que le quieren muchísimo", añadió.

- Joaquín Prat y Natalia Barrilero, una relación que se consolida

El comunicador aseguró que Yolanda había sido la única mujer de su vida y que la soledad no elegida no es fácil de gestionar. "Yo siempre he pensado que la vida es para compartirla con otra persona", manifestó. Y confesó que cuando se separó tuvo una temporada un poco complicada. "He tenido un par de meses moviditos, me he despistado un poco, los sábados me despistaba. Salía con los amigos y hacía el tardeo... La discoteca alguna vez que otra".

Tras su separación, al presentador se le relacionó con la bailarina Cecilia Gómez. Sin embargo, pronto desmintieron que estuvieran juntos. "Somos sólo amigos. No tengo novia", aclaró a ¡HOLA! el hijo del recordado Joaquín Prat. En aquel momento explicó que tampoco "estoy buscando" una nueva ilusión y afirmó que tenía "toda la vida por delante".

Después fue fotografiado besándose en plena calle con Natalia Barrilero Lezama-Leguizamón, una atractiva empresaria que se dedica al mundo del interiorismo. La última vez que les vimos juntos fue la pasada primavera, pero todo parecía indicar que su relación se afianzaba. Ahora, al ver la última publicación de Joaquín, nos preguntamos si la persona que aparece con él es Natalia o si por el contrario tiene una nueva ilusión. Solo el tiempo dirá.