Joaquín Prat se emociona en directo al recordar la delicada situación de su hermano Federico

Joaquín Prat suele ser una persona discreta en lo referido a su esfera personal. Sin embargo, no ha podido evitar emocionarse al recordar a su hermano Federico y los problemas de adicción que este viene arrastrando desde hace varios años. Una enfermedad que ha salido a la luz recientemente, cuando el hombre contó su testimonio en la televisión asegurando que tenía que vivir en una situación bastante precaria, ya que apenas mantenía contacto con su familia. Por ello, tras visualizar unas imágenes en las que se apreciaba el notable deterioro de salud de Camilo Blanes, el presentador no ha podido evitar derrumbarse porque esta situación le resultaba muy cercana. "Qué lástima, qué lástima de verdad. Es que tampoco hay nada que decir, lamentablemente hay gente que no se deja ayudar y que pasa por circunstancias en la vida que ni siquiera el cariño de la familia o la pareja le salvan del infierno en el que están metido. Esta es la realidad de Camilo, pero también la de muchas familias, la realidad de mi familia".

Después de pronunciar estas palabras, el periodista ha tenido que hacer una breve pausa en su discurso para recomponerse y así darle un sabio consejo al primogénito del cantante Camilo Sesto. "Esto es así no hay más, pero ojalá Camilo encuentre una manera de salir adelante, sin tener que pasar por esos ingresos y esas circunstancias". Una ayuda, que como bien explicó Andrea Prat, la benjamina de la casa, en un comunicado público con el objetivo de desmentir las controvertidas declaraciones de Federico, se le intentó brindar a su hasta ahora desconocido hermano desde que comenzaron sus dificultades con las sustancias ilegales, tanto en centros especializados como desde su casa. En cambio, al ser Federico mayor de edad, ninguno de ellos pudo evitar que tomase su propio rumbo alejándose de su hogar para continuar su perjudicial estilo de vida en el sur de España.

Un camino en el que ha hecho pasar malos momentos a todos sus seres queridos, y, en especial a su madre, Marianne Sandbert, que siempre estuvo al pie del cañón para intentar curar a su vástago. Algo muy complicado de asimilar desde el clan Prat, puesto que veían como su relación se enfriaba al mismo tiempo que Federico se alejaba de ellos al dejarse llevar por su adicción. Lo que es cierto es que hay que remontarse hasta el 20 de junio de 2015 para encontrar un acto público en el que Federico se reuniese con el resto de su familia. Fue con motivo de la bonita boda de Andrea Prat con Jacobo Millán en la Iglesia de los Jesuitas en Valencia, tierra natal de su fallecido padre. Precisamente, Federico ejerció las veces de padrino al acompañar a su hermana hasta el altar, demostrando que por aquellos momentos sí que mantenían la cordialidad.

Un buen momento profesional para Joaquín Prat

A pesar de este pequeño bache referido a su entorno más íntimo Joaquín Prat tiene numerosos motivos para sonreír. Se ha convertido en uno de los rostros más populares de Telecinco, y tras la marcha de Sonsoles Ónega a Antena 3, principal canal competidor, el presentador ha tomado las riendas de Ya es Mediodía, un espacio dedicado a la información y el entretenimiento que se ha convertido en un imprescindible en la parrilla de Mediaset por sus buenos datos de audiencia.

