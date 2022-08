Joaquín Prat se pronuncia tras salir a la luz la delicada situación de su hermano Federico

La familia Prat ha enviado un comunicado tras salir a la luz la delicada situación de Federico, el hijo más desconocido del mítico presentador Joaquín Prat y su mujer Marianne Sandberg. En una entrevista concedida a Canal 8, Federico hizo un llamamiento para volver al mundo laboral. "Soy marino mercante, pero de camarero, de pintor... lo que sea. Soy una persona honesta y trabajadora", dijo. Actualmente, reside en La línea de la Concepción, en Cádiz, donde, según contó, sobrevive gracias a la caridad de los vecinos. "Ahora mismo tengo un techo donde quedarme, tengo mi casa y pago el alquiler con lo que saco de la calle. La gente es maravillosa, me dan de comer y me quieren mucho. Yo no me lo gasto en droga ni alcohol, solo en mi alquiler e invito a todo el mundo a que lo compruebe", añadió.

Tras estas declaraciones, Joaquín, Alejandra y Andrea se han pronunciado. Los tres han compartido el siguiente texto, que reproducimos a continuación, y una foto en la que aparecen todos juntos.

Mi hermano Federico es un ser maravilloso con un corazón de oro. Es y ha sido siempre querido en casa: educado, cariñoso, sensible y es, desgraciadamente, también un adicto. Hace más de 12 años que mi madre y nosotros como hermanos hemos intentendo ayudarle, acompañándole en numerosos tratamientos de rehabilitación, centros de toda índole y también en casa. Finalmente, y tras un duro camino, especialmente para mi madre, esto solo lo comprenderá quien haya tenido que vivir lo mismo en primera persona, el propio Fede escogió vivir en el sur y continuar con su adicción. Durante todo este tiempo mi madre se ha hecho y sigue haciéndose cada mes cargo del lugar en el que vive y, aunque ha tenido oportunidades, ha continuado inmerso en el mundo terrible e inmundo de las drogas. Ya no esperamos que algún día se cure, pero sí tener privacidad familiar para seguir gestionándolo de la manera menos dañina para todos.

Las cosas, a veces, no son lo que parecen. Son muchos años de sufrimiento que solo nosotros conocemos. Ojalá nadie tuviera que pasar por esto. Ni el enfermo ni la familia que, desgraciadamente, sufre igual. Juzgar es muy fácil, pero la vida no es blanco o negro. Nuestra familia es una piña para lo bueno y para lo malo y así va a seguir siendo. Gracias por la comprensión.

Joaquín Prat ya habló sobre la delicada situación de su hermano durante su viaje a las Azores con Jesús Calleja. "Tengo a mis hermanos Alejandra, Andrea y Federico, pero él es un chico especial. Al final todos elegimos un camino en la vida y esos caminos te alejan o te separan de quien te quiere", dijo con cierta resignación, pero sin dar más detalles sobre la complicada vida de su hermano.

Hace dos años, en agosto de 2020, era Alejandra quien mostraba su lado más familiar con una foto junto a sus hermanos. "Mi equipo favorito. No hay nada que me importe más en el mundo que la familia. Lo son todo, lo llenan todo, te acompañan, te consuelan, te hacen reír a carcajadas... y mis hermanos son únicos, todos y cada uno de ellos. Os quiero a morir", publicó. En la imagen aparecían los cuatro muy sonrientes y Joaquín mostraba su cariño por Federico poniendo su mano sobre su pierna.

