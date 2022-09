La emoción de Joaquín Prat al hablar de Rosy, la cuidadora de su hijo

La agenda política de este martes ha estado marcada por la aprobación de una nueva norma que garantiza el derecho al subsidio a las empleadas domésticas en caso de quedarse sin trabajo. Un progreso en materia social que ha emocionado en especial a Joaquín Prat que ante esta buena noticia no ha podido evitar acordarse de Rosy, una mujer esencial en su vida, puesto que es la encargada de cuidar a su hijo. "Te voy a contar mi caso personal, esta mañana Rosy, que es una parte importante de mi núcleo familiar, ha llegado a las 07.30 horas de la mañana, haciendo un esfuerzo para que yo pueda venir a trabajar aquí. Ella se ocupa de lo que más quiero en este mundo, que es mi hijo. Por ello, no concibo que si mi Rosy se queda mañana sin empleo, se quede sin esa prestación, no concibo cómo esta medida ha llegado tan tarde, pero bueno más vale tarde que nunca", reflexionaba el presentador al hacer balance de la importancia que tienen las personas responsables del hogar, a pesar de estar en muchas ocasiones denostadas y olvidadas.

VER GALERÍA

Esta no es la primera vez que el periodista se abre en canal delante de las cámaras y hace públicos algunos detalles sobre su vida personal. Durante su participación en el programa de aventuras Planeta Calleja, confesó que buena parte de su rutina gira en torno a las necesidades del pequeño, ya que, debido a su apretada agenda laboral , el poco tiempo que tiene libre lo dedica en su mayor parte a él, intentando estar presente en los momentos más cruciales como acompañarle en sus actividades escolares. Hay que recordar que este niño es fruto de los 12 años de amor que el compañero de Ana Rosa Quintana mantuvo con Yolanda Bravo de la cuál se separó el pasado 2021, pero con la que mantiene una relación estrecha para asegurar el bienestar del benjamín de la casa.

VER GALERÍA

Otro de los temas que le han tañido últimamente en relación a su esfera privada es la aparición en los medios de su hermano Federico, que aseguraba tener que vivir en la calle porque los suyos le habían dejado de lado. Algo que la familia Prat al completo ha desmentido de manera rotunda asegurando que siempre le habían apoyado y brindado la mayor de las ayudas, pero sus problemas de adición no le permitían salir de ese tipo de ambientes.

Joaquín Prat se pronuncia tras salir a la luz la delicada situación de su hermano Federico

Quién es quién en la numerosa familia de Joaquín Prat

VER GALERÍA

Una carrera televisiva consolidada

Joaquín vive uno de sus mejores momentos profesionales, las ofertas no paran de llamar a su puerta y su actividad se ha intensificado todavía más con la temporada que ha comenzado este mes de septiembre y es que no le faltan los proyectos. Siendo una de las caras más conocidas de Telecinco, ha tomado las riendas del espacio televisivo de actualidad Ya es Mediodía tras la repentina marcha de Sonsoles Ónega a Atresmedia, principal grupo competidor. De la misma manera, sigue liderando El Programa de Ana Rosa, en cambio, en este puesto le quedan pocas semanas porque está previsto que gracias a la mejoría de su estado de salud la veterana comunicadora vuelva a retomar su cargo en las próximas semanas.

Ana Terradillos recibe los mejores deseos de Joaquín Prat, a quien sustituirá en 'Cuatro al día', y él presentará 'Ya es mediodía'

La gran alegría que se ha llevado Joaquín Prat en su año más complicado