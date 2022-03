Una presentadora arruinada consigue trabajo gracias a un directo con Joaquín Prat

La televisión a veces es testigo de algunos pequeños milagros y el programa presentado por Joaquín Prat ha conseguido hacer realidad uno de ellos. Una conocida presentadora y exmodelo arruinada a causa de la crisis por el coronavirus ha conseguido trabajo en directo tras contar su testimonio en primera persona a través de un desgarrador relato en el que ha explicado cómo los problemas económicos le han llevado a terminar pidiendo ayuda en las llamadas 'colas del hambre'. No ha querido desvelar su identidad, pero se trata de una mujer de 55 años y formaba parte de un colectivo de personas que nunca antes habían tenido que hacer uso de este tipo de recursos. "cada vez hay más gente en riesgo de pobreza extrema y más población vulnerable", lamentaba el propio presentador.

Cuatro al día contactó con una popular presentadora de televisión que está atravesando probablemente el momento más duro de su vida como consecuencia de la pandemia. Bajo el pseudónimo de María y sin mostrar su rostro y de espalda a la cámara comentaba a las puertas de la Fundación Madrina: "No tengo trabajo, no recibo ningún tipo de prestación por parte del Estado y me acabo de quedar viuda." De hecho, en lo referente a mantener su anonimato ha asegurado que no le hubiera importado mostrar su rostro, pero que “le perjudicaría por temas personales que en algún momento vuestros redactores ya os harán llegar".

De lo que no cabe duda es que, a juzgar por el currículum que ha compartido en el programa, la audiencia la hubiera reconocido al instante, ya que, tal y como ella misma aseguraba: "He sido modelo, he tenido mi propia agencia de dirección de casting, he sido azafata, intérprete y mentora", entre otras ocupaciones. Algo que, según afirmaba Joaquín Prat, corroboraba el hecho de que nadie está libre de verse en esta situación poniendo como ejemplo a una persona como ella: culta, que ha vivido con comodidades y que habla hasta cuatro idiomas.

'María' recibe una oferta de trabajo en directo

A pesar de que ella ha afirmado que 55 años hoy en día es una edad en la que se es relativamente joven, asegura que las empresas no lo ven con los mismos ojos y que buscar un empleo una vez cumplidos los 50 se hace muy difícil y más en una situación como la actual, en la que la demanda es muy alta. Por si esto fuera poco, esta mítica figura de la televisión ha explicado que ser quien es tampoco le ayuda a buscar empleo, ya que a la gente le cuesta creer que realmente esté atravesando las dificultades que asegura.

Sin embargo y lejos de tirar la toalla, María ha lanzado una petición en directo por si pudiera haber alguien escuchándola que quisiera contratarla, fuera en la rama profesional que fuera. Dicho y hecho, el programa ha puesto en contacto a esta mujer con una empresaria dispuesta a ofrecerle un empleo que afirmaba mediante conexión telefónica: "Estaba escuchando el testimonio de esta mujer y me estaba revolviendo por dentro." Unas palabras ante las cuales esta invitada tan especial no ha podido contener las lágrimas de emoción ya agradecimiento, testigo de cómo su vida estaba a punto de cambiar.

