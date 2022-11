Joaquín Prat confiesa estar 'enamoradísimo' de su novia tras una broma de Alba Carrillo

No puede ni quiere ocultarlo. Joaquín Prat está viviendo una auténtica luna de miel con su nueva pareja, la enfermera valenciana Alexia Pla Gabaldón, especializada en tratamientos de belleza. El presentador, de 47 años, ha vuelto a gritar su amor mientras entrevistaba a Alba Carrillo por sus comprometidas imágenes con Jorge Pérez. En un momento de la conversación, la colaboradora explicaba que ella es muy cariñosa con todos sus compañeros de trabajo y que, a modo de broma, "les toco el culo". Tras esta divertida confesión, Alba se ha dirigido a Joaquín y le ha dicho entre risas: "A ti no te lo toco porque todavía no tenemos tanta confianza, pero ya te lo tocaré". Sin embargo, ante esta declaración, el presentador ha respondido con rotundidad: "Conmigo pinchas en hueso. Yo estoy enamoradísimo. Estoy muy enamorado".

- Joaquín Prat confirma que se ha enamorado de nuevo: 'Desde que lo estoy, he adelgazado'

El pasado 2 de noviembre el comunicador compartía una sensual imagen que hacía saltar todas las alarmas. En ella aparecía tumbado en la cama con su cabeza apoyada sobre una persona desconocida. Tras esta misteriosa publicación, Joaquín confirmaba en El programa de Ana Rosa que volvía a estar enamorado. "Desde que lo estoy, he adelgazado", bromeaba. Después disfrutó de unas románticas vacaciones en Cartagena de Indias y fue a su regreso cuando ¡HOLA! puso nombre y apellidos a su nueva ilusión.

El presentador ha recuperado la ilusión al lado de Alexia tras el breve romance que protagonizó la pasada primavera con Natalia Barrilero Lezama-Leguizamón, una atractiva empresaria que se dedica al mundo del interiorismo. Antes mantuvo una sólida relación de 12 años con Yolanda Bravo, madre de su hijo Joaquín. Cuando anunciaron su ruptura, en septiembre de 2021, el comunicador aseguró que la separación fue "muy traumática". "Son cosas que pasan en la vida, pero yo no quería. Siempre he pensado que la vida es para compartirla con otra persona", confesó.