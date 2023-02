Maisie Williams y Reuben anuncian que se separan después de cinco años de noviazgo

Maisie Williams y Reuben Selby, que hasta ahora habían sido una de las parejas más sólidas de Hollywood, han decidido por fin a su historia de amor tras cinco años juntos. La que fuera protagonista de Juego de tronos, que tiene 25 años, ha anunciado la ruptura a través de su perfil público con un selfie en un espejo en el que sale junto al diseñador de moda. "El final de una era. Los dos hemos decidido terminar nuestra relación", ha escrito la intérprete, que además ha explicado que la conexión entre ambos "siempre se ha extendido profundamente tanto en nuestras carreras creativas conjuntas y por separado... y continuará haciéndolo". "Esta es una decisión que estamos muy agradecidos de haber podido tomar porque nos permite preservar la magia que crean nuestras mentes cada vez que trabajan juntas", ha añadido.

Con mucho sentido del humor, la actriz de Nuevos mutantes ha querido quitar hierro al difícil momento escribiendo a todos sus seguidores que por favor no hagan más preguntas sobre el tema para que "sus hijos" (refiriéndose al perro que tienen) no sufran. "Queremos protegerlos", ha publicado Maisie, que estuvo junto a Reuben el pasado octubre en la Semana de la Moda de París, donde fueron el centro de todas las miradas. La ya expareja no solo compartió numerosos gestos de amor y complicidad, sino que también llamó la atención por sus atrevidos y conjuntados estilismos, por lo que la noticia de la ruptura ha sorprendido a todos.

Al diseñador de moda y a la actriz les gustaba divertirse y romper las reglas establecidas con sus vestimentas. Buena muestra de ello, fue su última aparición en la Semana de la Moda de París en la que apostaron por outfits adaptados a sus gustos, pero con un denominador en común: el atrevimiento. A pesar de su juventud, Maisie y Reuben mantenían un consolidado noviazgo desde enero del 2019, cuando ambos coincidieron en el desarrollo de la aplicación Daisy y desde entonces habían sido inseparables. Si bien es cierto que buscaban llevar su relación de la manera más discreta posible, no escondían sus sentimientos y el artista, que desarrolla su labor profesional dentro del campo de la fotografía y el diseño, siempre utilizó a la intérprete como musa de sus trabajos.

Reuben se había convertido en un pilar fundaamental para la artista, que aseguró en su día que lo que más valoraba era tener una normalidad en su mediática vida. De hecho, el diseñador de moda es el que ha estado al lado de Maisie cuando confesó en en el podcast The Diary of a CEO que había tenido una dura infancia, etapa en la que vivió una relación bastante traumática con su padre. Algo que le ha provocado algunas secuelas y dificultades como pérdidas de memoria o problemas a la hora de dormir.