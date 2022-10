Maisie Williams y Reuben Selby, una pareja muy sólida (y conjuntada) en la Semana de la Moda de París

Allá donde van Maisie Williams y su novio, Reuben Selby, consiguen ser el centro de todas las miradas. Esto no se debe solamente a los numerosos gestos de amor y complicidad que suelen dedicarse en público, sino también a sus atrevidos y conjuntados estilismos. A la pareja le gusta divertirse y romper las reglas establecidas con sus vestimentas y buena muestra de ellos es su última aparición en la Semana de la Moda de París en la que han apostado por outfits adaptados a sus gustos, pero con un denominador en común.

VER GALERÍA

Mientras que en la jornada del pasado domingo lucieron radiantes con un total look en negro, en el que llamaba la atención las bombers en las que se refugiaban del frío en la ciudad de las luces, este lunes han repetido esta fórmula ganadora a través de una falda de tablas, una de las prendas más en tendencia de la temporada y con la que se ha dejado ver otras estrellas de Hollywood como Brad Pitt, rompiendo así las barreras de género que, tradicionalmente, habían estado asociadas a cierto tipo de prendas de ropa.

VER GALERÍA

¿Qué protagonista de 'Juego de Tronos' ha estrenado su cambio de look más radical hasta la fecha?

Maisie Williams ya tiene nuevo proyecto tras 'Juego de Tronos', ¡y no es la única!

A pesar de su juventud, la actriz y el polifacético artista mantienen un consolidado noviazgo desde enero del 2019, cuando ambos coincidieron en el desarrollo de la aplicación Daisy, y, desde entonces, han sido inseparables. Si bien es cierto que buscan llevar su relación de la manera más discreta posible no esconden sus sentimientos y Reuben, que desarrolla su labor profesional dentro del campo de la fotografía y el diseño, ha usado a la protagonista de Juego de Tronos como musa de sus trabajos con excelentes y bellos resultados.

VER GALERÍA

Sin duda, el diseñador se ha convertido en uno de los apoyos imprescindibles para la intérprete, que ha asegurado, que lo más valora es tener una cierta normalidad en su mediática vida. Precisamente, esta normalidad, que en muchas ocasiones se da por garantizada, es lo que Maisie, por desgracia, no pudo tener en su infancia, puesto que en el podcast The Diary of a CEO, confesó que había tenido una relación bastante traumática con su padre en la niñez, lo que le ha provocado algunas secuelas y dificultades, como pérdidas de memoria o problemas a la hora de dormir.

Encadenando trabajo tras trabajo

En lo profesional, Maisie también está viviendo una etapa muy dulce. El mundo de la interpretación sigue siendo su escenario favorito y donde más cómoda se siente y tras el éxito mundial de la ficción de HBO se encuentra trabajando en otros proyectos prometedores, como su participación en la miniserie Pistol, en la que se tratará los orígenes de la banda de rock británica Sex Pistols y donde dará vida a Jordan, o en la serie The New Look, donde se pondrá en la piel de Catherine, la hermana del diseñador Christian Dior.

-Maisie Williams dice adiós a su pelo fantasía: ¿cuál es su nuevo cambio de look?

-Maisie Williams se identifica con varios personaje de 'Juego de Tronos', ¡y ninguno es Arya Stark!