Jude Law ha sido padre por séptima vez: así es su numerosa familia

Una nueva alegría ha llegado a la vida de Jude Law. El actor ya era padre de familia numerosa y ahora la ha aumentado con el nacimiento de su séptimo hijo, el segundo en común con su actual esposa, Phillipa Coan. El matrimonio no había dado pistas acerca de la dulce espera, pero su secreto ha sido desvelado gracias a unas fotografías tomadas en el aeropuerto de Heathrow (Londres). La pareja, vestida con ropa informal, aparece en las instantáneas de The Sun por los pasillos de la terminal empujando un cochecito de bebé y llevando un carrito con su otro hijo, que nació en 2020 y cuyo nombre han preferido mantener en la más estricta intimidad.

Iris, hija de Jude Law, afianza a sus 20 años su carrera como modelo

Jude Law y su hijo Rafferty, como dos gotas de agua en su campaña de moda juntos

VER GALERÍA

El protagonista de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, entre otros éxitos, atraviesa una etapa sentimental marcada por "el amor y la paz" que ha encontrado junto a Philipa, con la que contrajo matrimonio en 2019 en una ceremonia íntima celebrada en el Ayuntamiento de Londres. A la psicóloga la conoció mediante amigos comunes en 2015, escasos meses después de dar la bienvenida a su quinta hija, Ava, la única que tuvo al lado de la cantante Catherine Harding. Cuando su pequeña nació, la pareja ya había roto su relación, pero estaban "comprometidos de corazón para criar a su bebé".

Su ruptura más mediática

Jude Law, ganador de un BAFTA, ha tenido una intensa vida sentimental pues siempre ha sido uno de los actores más atractivos de Hollywood. Se convirtió en padre por primera vez en 1996 de un niño, Rafferty, que nació de su relación con Sadie Frost, a la que conoció dos años antes cuando rodaban juntos y con la que contrajo matrimonio cuando el bebé estaba a punto de cumplir un año. Estuvieron juntos seis años, durante los que llegaron dos hijos más Iris (2000) y Rudy (2002). Tras su separación en 2003 conoció a la actriz Siena Miller, con quien se comprometió un año más tarde.

VER GALERÍA

Esta relación se rompió a raiz de la infidelidad del actor con la que era entonces niñera de sus hijos, algo que generó un auténtico impacto en Sienna Miller. En una entrevista con The Daily Beast, la artista comentó muchos años después lo complicada que había sido aquella situación. “Fue uno de los momentos más desafiantes que he vivido. Porque con ese nivel de angustia pública, tener que salir de la cama y estar de pie frente a 800 personas cada noche, es lo último que quieres hacer” dijo, asegurando que no recuerda algunos de los días que vivió entonces pues estaba en “shock”.

VER GALERÍA

Tras esta mediática ruptura, el actor inició una relación con la modelo Samantha Burke, con quien en el año 2009 tuvo a su hija Sophia. En 2011, aunque trató de dar una segunda oportunidad a su amor con Siena Miller no prosperó. El protagonista de Sherlock Holmes fue padre de nuevo de otra niña, Ada, en 2015, nacida de su relación con Catherine Harding, con la que salió durante un tiempo. Su numerosa familia sumó después los dos bebés que tuvo con la psicóloga Phillipa Coan, con quien parece atravesar una etapa estable y con la que se casó en secreto en 2019.

VER GALERÍA

Los dos hijos mayores del artista han decidido seguir sus pasos frente a los focos. Rafferty debutó en la actuación con títulos de renombre en el Reino Unido como The burning man (2019) y Twist (2021), además de haber probado como modelo en campañas publicitarias de Valentino o Brioni que protagonizó junto a su padre. Iris también es uno de los nombres relevantes de la moda desde 2014 con trabajos para Dior Beauty, Marc Jacobs y Versace.