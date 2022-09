Jude Law y su hijo Rafferty, como dos gotas de agua en su primera campaña de moda juntos

Si has nacido entre focos y alfombras rojas, es muy difícil que quieras dedicarte a un trabajo tradicional, con horario de oficina y en el absoluto anonimato. No sorprende, por ello, que en la nueva generación de estrellas de la moda y el cine figuren unos cuantos 'hijos de', que poco a poco esperan deshacerse de ese título y brillar con luz propia. Fue el caso de Iris Law, hija del galardonado Jude Law y Sadie Fost, quien ahora se distingue como modelo, ejerciendo de embajadora para Dior Beauty y protagonizando campañas de Marc Jacobs o Versace. Algo tendrán esos genes porque no es la única descendencia de la expareja que promete hacerse con la industria de la moda: el mayor de los hermanos, Rafferty ('Raff') Law, está siguiendo sus pasos... ¡de la mano de su padre!

Como dos gotas de agua en su primera campaña juntos

"Brioni se complace en anunciar que Jude Law y Raff Law serán coprotagonistas como embajadores de la casa. Padre e hijo harán su debut para Brioni en la campaña Primavera/Verano 2022. Los Law encarnan de forma natural una elegancia y una clase que expresan a la perfección el estilo urbano y romano de la Maison.", anunció la histórica firma de sastrería italiana en el comunicado que acompaña las imágenes en blanco y negro de ambos. No es la primera campaña de moda para el actor británico, quien fuera nombrado 'el hombre más sexy del mundo' en 2004 en el icónico listado anual de la revista People, pero se trata sin duda de un proyecto especial en todo sentido.

La conexión de Jude Law con Brioni comenzó años atrás sobre la alfombra roja y se afianzó durante la filmación de El Joven Papa (HBO), que le permitió acercarse incluso más a la artesanía romana. El mayor placer, sin embargo, es asumir esta tarea de la mano de Raff, su primogénito: "La dedicación de Brioni hacia su artesanía es inspiradora, y siempre me ha encantado usar sus prendas. Es especialmente satisfactorio trabajar junto a Raff con una casa arraigada en Roma".

Raff Law, un 'top model' en potencia

El también actor de 25 años, convertido recientemente en modelo, presume de un impresionante parecido con su padre, así que era de esperarse que alguna firma de moda astuta quisiera ficharlos a ambos para una campaña publicitaria, del mismo modo que Dolce&Gabbana hizo con Monica Bellucci y Deva Cassel. “Compartir marco con mi padre para Brioni es muy emocionante. Aunque naturalmente ambos tenemos diferentes gustos y perspectivas, también compartimos muchas de las mismas pasiones. Una de ellas es que a los dos nos encanta la ropa y Brioni es algo en lo que estamos de acuerdo”, aseguró Raff.

Tras debutar en la actuación con títulos de renombre en el Reino Unido, como The Burning Man (2019) o Twist (2021), Rafferty optó por ampliar sus horizontes profesionales bajo la guía de su hermana pequeña, que se dedica al modelaje desde 2014. Durante el confinamiento, Raff participó en una sonada campaña que realizó Valentino para promocionar su colección Valentino Empathy, de la temporada Otoño/Invierno 2020-2021, para la cual distintas celebrities se fotografiaron en sus casas bajo la dirección a distancia de Pierpaolo Piccioli.