El lapsus de Ana de Armas con su vestido 'demasiado corto'

Ana de Armas está viviendo un sueño gracias a su papel en la película Blonde, que no deja de darle alegrías. Con la ilusión de que llegue la gran gala de los Oscar (que se celebrará el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles), la actriz puso rumbo a Londres para acudir a los premios Bafta, a los que también estaba nominada. Pero horas antes la vimos acudiendo junto a otras muchas estrellas de Hollywood a un evento que se organizó en el Claridge's Hotel para nominados a los Oscar.

La actriz hispano-cubana, de 34 años, se decantó por un look bicolor en blanco y negro, combinando un sencillo minivestido de Louis Vuitton con botas altas con taconazo. Ana llevaba además varias joyas doradas, también de Louis Vuitton, y la melena suelta y lisa, muy natural, al igual que su maquillaje.

A simple vista, su look no tenía mayor misterio, pero ha sido la propia actriz la que ha desvelado el lapsus que sufrió. "Me emocioné demasiado, el vestido quedó demasiado corto", ha escrito Ana de Armas junto a esta foto en la que posa muy divertida. La que fuera protagonista de El Internado se ha tomado con humor el hecho de que, al levantar los brazos, se le subió el vestido y estuvo a punto de enseñar más de la cuenta

Pese a todo, la actriz disfrutó mucho de la velada y la vimos posando junto a otros compañeros, como Colin Farrell, Michelle Yeoh y Brendan Gleeson, además de Brendan Fraser, Paul Mescal o Ke Huy Quan, entre otros muchos. Finalmente, Ana no consiguió llevarse el Bafta por su interpretación de Marilyn Monroe, pero dijo que había sido una noche "muy divertida" e "increíble". "Enhorabuena a todos, ganadores y nominados, por el impresionante trabajo", escribió en sus redes tras la gala.

Ya queda menos para que llegue el 12 de marzo y sepamos quiénes son los grandes triunfadores de este año. Ana de Armas suena como una de las grandes favoritas y podría dar la sorpresa, llevándose su primer Oscar. Lo que no sabemos es si la actriz desfilará sola por la alfombra roja o debutará ante los flashes con su novio, Paul Boukadakis. La protagonista de Sin tiempo para morir o Deep Water y el vicepresidente de la conocida aplicación de citas Tinder, llevan saliendo juntos desde el pasado verano y, aunque no se dejan ver mucho juntos, todo parece indicar que están muy felices y enamorados.