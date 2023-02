Bibiana Fernández celebra su 69º cumpleaños con este vestidazo que ya llevó Kendall Jenner

Bibiana Fernández ha cumplido 69 años convirtiéndose en una supermodelo. Aunque tuvo que ir a trabajar, la colaboradora de El programa de Ana Rosa quiso llevar un look acorde a la ocasión y dejó a todos sin palabras al aparecer con este vestidazo de tul rosa. "De esta guisa me presente a trabajar hoy. Ana Rosa Quintana me dijo: 'La gente te mira en el coche', y yo siempre pienso que si me ven así creerán que vuelvo de fiesta, les parece normal", escribió en sus redes sociales haciendo referencia a su llamativo look. "Gracias por tantos mensajes de amor. No abarco pero intentaré responder", añadió.

El estilismo que eligió para celebrar su 69º cumpleaños no ha pasado desapercibido y ha generado una oleada de mensajes muy bonitos y cariñosos. "¡Maravillosa! Feliz cumpleaños mamiii"; ha comentado Manuela Velasco, mientras que Iván Sánchez ha dicho: "Feliz cumpleaños, querida. Te quiero por ese corazón tan grande que tienes".

También le han escrito Antonio Banderas: "¡Muy feliz cumpleaños, querida amiga!", Mariola Orellana: "Tú eres la que marca el estilo. Las demás, que aprendamos siempre de ti", Nieves Álvarez: "Eres lo más", Natalia Verbeke: "Feliz cumpleaños mujer maravillosa" y Maribel Verdú: "¡Eres una diosa!", además de grandes amigos como Boris Izaguirre, Mario Vaquerizo, Máximo Huerta, Emma Suárez o Nuria Roca, entre otros muchos.

Su look nos ha recordado al que llevó la modelo Kendall Jenner en la gala amfAR en el año 2019. La hermana de Kim Kardashian causó sensación presumiendo de piernas con su minivestido rosa que formaba parte de la colección que Giambattista Valli hizo en colaboración con la firma sueca H&M. Se trataba de un diseño exclusivo realizado con varias capas de tul y un cinturón con lazo en la cintura que, además, era desmontable. A los pocos días de que Kendall lo escogiera para su paso por el Festival de Cine de Cannes, salió a la venta y se agotó en pocas horas.

En el caso de Bibiana, lo combinó con unas botas negras con tachuelas y maxiabrigo de plumas, mientras que la hija de Kris Jenner prefirió llevarlo con sandalias de tiras en tonos rosas. En lo que sí que han coincidido es en los pendientes, ya que tanto la colaboradora de televisión como la modelo se decantaron por unos llamativos pendientes colgantes bastante similares.

Quien también lo llevó recientemente fue la presentadora e influencer Inés Hernand. Fue uno de los diseños que eligió para presentar el Benidorm Fest y protagonizó un 'momentazo' al emular a la modelo y empresaria estadounidense, que fue la primera en llevar este vestido que se hizo viral.