Inés Hernand se marca un Kendall Jenner con su vestido 'algodón de azúcar' La presentadora del Benidorm Fest escogió un look de alto impacto con tul y pedrería que no dejó indiferente a nadie

Benidorm se ha convertido esta semana en la capital de la música al acoger el Benidorm Fest, un evento destinado a designar al representante de España en el festival de Eurovisión 2022, que se celebrará en Turín (Italia) el próximo mayo. Ayer tuvo lugar la final, conducida por Alaska, Máximo Huerta e Inés Hernand, quien generó de nuevo numerosos titulares gracias a su impactante look. Si en la segunda semifinal la cómica rendía homenaje a Thierry Mugler, diseñador que fallecía el pasado domingo a los 73 años, ayer conectó con Kendall Jenner al escoger un vestidazo de tul que ya había llevado la top.

VER GALERÍA

Un sueño de tul

Aunque ella misma se autodefinió como 'la Ariana Grande de Benidorm', el look de Inés esconde otras muchas referencias y curiosidades. Es cierto que la cantante ha lucido diseños similares a este y, por supuesto, la coleta siempre evocará a ella, pero, si nos fijamos en el vestido, la conexión evidente es, en realidad, con Kendall Jenner. Fue ella quien presentó este vestido al mundo en mayo de 2019 durante el festival de Cannes para desvelar la colaboración entre H&M y Giambattista Valli a la que pertenece esta pieza y quien posó con él en la famosa gala amfAR. El modelo en cuestión es una prenda palabra de honor y bajo asimétrico con cola desmontable confeccionado a base de miles de capas de tul que crean un efecto 'algodón de azúcar' o 'cupcake', dos apodos con los que se ha bautizado a este tipo de creaciones, a las cuales se han rendido en los últimos años figuras de la talla de Jennifer Lopez o Rihanna.

- Kendall Jenner sube a la pasarela su icónico vestido 'algodón de azúcar'

VER GALERÍA

Barbie maximalista

Inés, icono de la generación millenial y centennial, quiso potenciar el parecido con la muñeca Barbie que tanto comentaron las redes al subirse a unas plataformas XL de puntera cuadrada y pulsera al tobillo, muy en la línea de las de Prada que adoran Ester Expósito o Chiara Ferragni. Además, si el look ya resultaba llamativo de por sí, el maquillaje y el peinado no se quedaron atrás. Adornó su maxicoleta con hileras de cristales al más puro estilo Cristina Pedroche en las campanadas de 2020 y optó por un make up fantasía a tono con el vestido.

VER GALERÍA