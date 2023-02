La confesión más personal de Jakub Jankto con la que da un paso adelante en el fútbol español

Este lunes es especial para Jakub Jantko, jugador del Getafe y cedido en el Sparta Praga. El centrocampista, que hace menos de un mes soplaba las velas de su 27 cumpleaños, ha hecho público que es homosexual. A través de un emotivo y sencillo vídeo en el que solo aparece él en primer plano sobre un fondo negro y con una suave melodía de fondo, el futbolista nacido en Praga ha protagonizado su confesión más personal: "Soy homosexual y ya no quiero esconderme".

Aunque Jakub, que militó la pasada temporada en la formación de Quique Sánchez Flores, donde disputó 14 partidos en primera división, no es el primer futbolista gay que habla abiertamente de su sexualidad, sí es el primer mago del balón de La Liga Santander en hacerlo, marcando un antes y un después en este deporte en España.

"Como todos los demás, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo a mis amigos, tengo un trabajo que lo he estado haciendo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalismo y pasión. Como todos los demás. Yo también quiero vivir mi vida en libertad. Sin miedos. Sin prejuicios. Sin violencia. Pero con amor. Soy homosexual y ya no quiero esconderme", ha expresado mirando a cámara el internacional checo en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, donde acumula más de 64 millones de seguidores, y en Twitter, red social de la que no disponía hasta la fecha y cuya cuenta se ha creado exclusivamente para realizar el comunicado.

La declaración del deportista, que este año fue titular en los cinco encuentros de su selección para la clasificación previa al Mundial de Qatar, supone un gran paso adelante, un paso cargado de valentía en un sector en el que muy pocos se han pronunciado sobre este asunto y que ha sido muy aplaudido por fans, compañeros de profesión y equipos, todos ellos mostrándole su apoyo y agradecimiento. La Juventus de Turín ha sido el primer club en agradecer las palabras de Jakub, una reacción que han querido compartir tanto desde el perfil masculino como desde el femenino de la formación; lo han hecho a través de los emoticonos de un corazón y un arcoíris, un comentario muy similar al de otros conjuntos como el Real Madrid, el Arsenal, el Girona o el Osasuna, que no han dudado en poner en valor el significado de este gesto.

Por su parte, el Getafe, club que tiene sus derechos y al que llegó procedente de la Sampdoria, donde había jugado durante las tres últimas temporadas, le ha dedicado unas palabras cargadas de cariño: "Estamos contigo, Jakub. El fútbol es para todos". "Bien hecho, Jakub. ¡Nosotros y todo el fútbol europeo estamos contigo!, ha señalado la UEFA, un mensaje que se suma al del sindicato mundial de futbolistas (FIFPro), que tampoco ha dudado en reconocer la importancia de su gesto.