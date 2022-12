Quién es Stefanía Roitman, la actriz con la que Sebastián Yatra celebró la victoria de Argentina en el Mundial

La histórica victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 contra Francia tras la emocionante prórroga y una tanda de penaltis de infarto ha desbordado de emoción al país sudamericano, pero, como era de esperar, en Doha las calles se tiñieron de los colores de la Albiceleste y los cánticos al ritmo de los bombos fueron el denominador común de la noche, una noche que exprimió al máximo Sebastián Yatra. El cantante, que puso rumbo a la ciudad ubicada en el golfo Pérsico hace unos días tras finalizar su exitosa gira musical 'Dharma Tour', ha celebrado el triunfo de la selección Argentina entre bailes, cervezas y junto a amigos y compañeros de profesión como Ricky Montaner, hermano de la artista Evaluna e integrante del dúo venezolano de reguetón y pop latino Mau & Ricky, o la actriz Stefanía Roitman.

El compositor colombiano criado en Miami, que recientemente sorprendía con su nivel de pádel en un partido que disfrutó de la mano del exfutbolista uruguayo Diego Forlán y otras dos grandes figuras del mundo del balón como Gabriel Omar Batistuta y Pablo Forlán, ha compartido el memorable festejo con sus cerca de treinta millones de fans, a quienes les confesaba que "así está la cosa en Qatar" junto a algunas imágenes en las que aparece cantando con la mencionada Stefanía Roitman, intérprete nacida en Buenos Aires y afincada en Miami y popular por su papel antagónico de Lula en la telenovela Simona emitida por El Trece.

Roitman, de 28 años, es, además de amiga íntima de Yatra, con quien comparte ciudad de residencia, una influencer de renombre, cuyo estilo y elegancia arrasan entre su comunidad de casi cuatro millones de fans, y está casada desde hace un año con Ricky Montaner, también presente en la celebración. Junto a él se ha dejado ver disfrutando del papel de Argentina en este Mundial a partir del pase del equipo a semifinales: "La felicidad no me entra en el cuerpo. Se me sale el corazón. Pedí y pedí por este momento y aquí estamos... ¡Llegué a verte, selección! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos, que se puede! ¡Estamos en semis, te amo!", expresaba entonces.

La pareja, que se dio el 'sí, quiero' en una emotiva fiesta a la que acudieron más de 400 invitados entre los que estaba Sebastián Yatra, que incluso se animó a actuar sobre el escenario junto a Camilo, Ricky y Evaluna, y otros populares rostros como Lele Pons o Tini Stoessel, se conoció en 2019 a través de las redes sociales.

Desde que su romance saliera a la luz, han compartido cantidad de momentos personales con sus seguidores, como las bromas caseras que se gastan, viajes, conciertos, sesiones fotográficas o emotivos mensajes, como la felicitación que ella escribió el pasado mes de noviembre, coincidiendo con el 32 cumpleaños del signatario de 'Llorar y llorar': "Verte feliz haciendo lo que amas, lo que sea, siendo lo que quieras, de la manera que sea, y siempre con eso que te representa, tu corazón y tu manera tan única y auténtica de vivir la vida... Eres de esas personas que merecen alcanzar todos sus sueños, lo veo, lo sé y sé que así será. Muchos ya los has cumplido y, para los que faltan, siempre estaré ahí, dándote todo lo que tengo y más para lograrlos todos. Qué bendición es tenerte en mi vida y un privilegio enorme celebrarte un año más".

Entre las aventuras profesionales en las que se ha embarcado Roitman, sobresale, además de su faceta como creadora de contenido y su vertiente televisiva, en la que forma parte de la agencia de publicidad y comunicación Bull Media Group y que también es gestionada por la firma hispana de representación de talentos Latin World Entertainment, su faceta como modelo, la cual desarrolla en la agencia Select Model Miami. Por si fuera poco, la joven ha lanzado una línea de ropa de baño bautizada 'My Happy by Stef' en la que vende bañadores y bikinis de mujer "para resaltar su belleza natural" y cuya inspiración "proviene de un deseo anhelante de amor, libertad y conexión que nació durante la pandemia": "El objetivo es que estas emociones se transformen en diseños y alcancen un futuro basado en la autoexpresión abierta y el empoderamiento", ha manifestado.

