Sebastián Yatra aclara si hay intenciones de romance con Aislinn Derbez

Ahora que Aislinn Derbez está soltera, no faltan los rumores de n nuevo romance con figuras del espectáculo o algunos de sus allegados. Entre ellos se encuentra Sebastián Yatra, con quien relacionaron sentimentalmente a la hija de Eugenio Derbez. Un supuesto romance que el propio colombiano aclaró a varios medios de comunicación.

“No es cierto, pero si la tuviera sería lo máximo”, dijo de lo más sincero. Pero antes de que sus palabras se confundieran más con la situación, aclaró: “Somos solamente amigos, me cae súper bien, es una chica extraordinaria y seguramente con quien este será muy feliz”.

Así como Yatra, Aislinn ya había negado que entre ellos exista algo más que una linda amistad. “¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios hasta el próximo año”. La ex de Mauricio Ochmann aclaró que el tema de los novios no está en su agenda por el momento.

“Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente de estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo a cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio, me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera”, dijo.

Sebastián Yatra, soltero y tranquilo

Desde que en 2020 el cantante colombiano puso fin a su relación con la también cantante, Tini Stoessel, no ha confirmado un romance con alguna otra chica, aunque ha estado envuelto en rumores con varias artistas. Una de ellas fue Danna Paola, quien supuestamente había sido la tercera en discordia entre Yatra y Tini, pero finalmente se aclaró que sólo son amigos y colaboradores musicales.

©MTV MIAW





Las modelos Anaili Abreu y Mika Ishii también fueron relacionadas con él, pero no se confirmó nada. Lucía Celasco fue otra modelo que parecía haber conquistado el corazón del intérprete de Zapatos Rojos luego de verlos en un boliche bailando muy divertidos y sellando la noche con un beso.

También se especuló que salía con Clara Galle por las fotos y videos que compartieron juntos. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido constante en la vida del colombiano, al menos de manera sentimental.