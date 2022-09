Hablamos con Sebastián Yatra sobre cómo afronta el amor y el desamor: 'Voy de frente con la vida'

Sebastián Yatra es uno de los artistas latinos más importantes a nivel internacional. Su nombre y su música mueven masas y son sinónimo de éxito allá por donde va. Está arransando con su Dharma tour, una gira con la que recaló este verano en España y en la que más de 190.000 personas se subieron a sus Tacones rojos y al resto de sus grandes canciones para corearlas a todo pulmón y que le ha valido ser reconocido con el Tiquet de oro. 19 fechas por toda nuestra geografía en las que colgó en cartel de 'no hay billetes' en todas y cada una sus actuaciones y derrochó talento y energía sobre el escenario.

Es uno de los cantantes y compositores más queridos y escuchados del momento en lo que se refiere a pop latino, música urbana y balada y así se ha demostrado con sus cuatro nominaciones a los Grammy Latinos en las categorías de Mejor álbum vocal Pop y Álbum del año con Dharma, y de Canción Pop y Canción del año por la pegadiza Tacones rojos, que ya se ha convertido en un himno.

Los ganadores del gramófono de oro se conocerán en una gala que tendrá lugar el próximo de 17 de noviembre en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort y Casino en Las Vegas, alzarse con alguno de ellos supondría el broche perfecto para cerrar uno de los años más exitosos de su carrera.

El intérprete colombiano, de 27 años, está estos días en nuestro país para repetir por segundo año consecutivo como coach de La voz kids, donde supuso un revulsivo para el formato por su naturalidad, sensibilidad y sentido del humor y donde compartirá experiencia junto a Aitana, Rosario y David Bisbal.

Pero su visita a la capital también le ha servido para convertirse en imagen de McDonald´s, donde ha presentado un nuevo menú con su nombre en el que, además de elegir la comida, ha participado en el diseño del packaging. Es ahí donde hemos podido charlar con él, donde nos ha contado sus proyectos y donde nos ha dejado conocer más de cerca a la persona que se encuentra detrás del gran artista.

¿Cómo ha sido tu colaboración con esta cadena de restaurantes?

Se dio la oportunidad para diseñar mi menú y poder participar en el diseño del empaque. Además, que hayan incluido mi logo y me hayan escuchado tanto es algo que me ha hecho mucha ilusión y agradezco un montón.

Dicen que a las personas se las conquista por el estómago.... además de con una hamburguesa ¿cómo se enamoraría a Sebastián Yatra?

Con unas papas fritas y un helado.

¿Mojando las patatas fritas en el helado para ser más exactos? (Al llegar a la entrevista así las estaba comiendo)

¡Sí, claro! (risas)

Estos días se han dado a conocer las nominaciones a los Latin Grammy y optas a 4 categorías. Hemos visto que te sorprendías como si fuera la primera vez ¿Aún no te crees todo lo que has conseguido?

(Risas) Sí, me emociono como si fuera la primera vez que lo hicieran, por supuesto. Me siento agradecido, uno siempre tiene que apuntarle en la vida a mantener la capacidad de asombro. Si eres capaz de asombrarte y alegrarte con lo grande y pequeño que pasa, siempre puedes vivir feliz teniendo estímulos constantes bonitos.

Pase lo que pase en noviembre, menudo año has tenido: un disco superventas, conciertos con todas las entradas vendidas, nominaciones a los Grammy, a los Oscar… ¡qué locura! ¿Cómo hace uno para no despegar los pies del suelo?

Creo que es mucho por los valores, tu estructura como ser humano y por lo que realmente te importa. La fama y todo esto que me ha pasado es consecuencia de ser cantante y de hacer música para un público masivo, pero no puede ser lo que me representa como persona. Ni son mis valores, ni es a lo que le apunto en esta vida como meta o como propósito. Si mis valores están intactos y son cosas que ponen por delante lo humano sobre cualquier otra cosa, es muy fácil mantener los pies en la tierra porque tienes claro que eres un ser humano y poco más.

¿Cuáles serían esos valores o esos principios que van por delante de todo?

Escuchar a los demás, interesarme por la vida de las personas, ser respetuoso, curioso, abierto, solidario, bondadoso, generoso...

Te hemos descubierto en una nueva faceta interpretativa, como actor en la serie Érase una vez… pero ya no ¿Dónde te gusta más actuar sobre un escenario o delante de una cámara?

Me siento más cómodo sobre un escenario e interpretando detrás de un micrófono. Pero delante de una cámara lo he hecho en mis vídeos musicales, en doblajes de películas de animación haciendo las voces -Klauss y Pie pequeño- y ahora actuando en la serie haciendo un personaje diferente a mí y... ¡la verdad es que me encantó! Fue una experiencia muy enriquecedora y quiero repetirlo.

Yatra significa "camino sagrado a lo divino". Elegiste un buen nombre artístico porque, precisamente, es hacía donde te diriges...

Sí, para mí Yatra, además de una bonita manera de representar mi carrera y lo que quiero hacer con ella, es la vida en general, mi paso por este mundo.

Dharma es el título de tu disco, que en hindú quiere decir "las acciones o el comportamiento que uno tiene para encontrar la felicidad y cuidar el bienestar personal y colectivo" ¿Cuáles son esas acciones y qué cosas te hacen feliz?

Es un concepto que engloba muchas cosas bonitas que te ayudan a mantenerte en el presente y a aceptar la vida tal cual es. Al aceptar las cosas, poder abrazar todo lo que te toca y, realmente, poderte rendir a lo desconocido de la vida. Y cuando vas por ese camino natural es donde te vas encontrando con las cosas que son para ti, ese es tu Dharma.

El Karma, al contrario, más que verlo como cosas malas que pasan, son lecciones cuando no vas siguiendo la naturalidad de las cosas, tu corazón y tu instinto sino que estás siguiendo tu ego y el miedo. Estar en el presente me permite ser mi mejor versión, estar aquí y ahora conectado con lo que está pasando, porque en el pasado me ha ocurrido que estaba pero no estaba, quería estar en otro lugar o no me sentía con energía para dar.

Hablamos de Karma, Dharma, Yatra… palabras hindúes que tienen un gran significado y una filosofía de vida detrés. ¿Eres un hombre espiritual?

Sí, sí, sí, mi vida espiritual es mucho más importante para mí que cualquier cosa y le doy prioridad.

Género urbano, balada, pop… te atreves con todo, ¿musicalmente hacía donde te diriges?

Ahora voy a comenzar una nueva etapa creativa, musical... he estado escribiendo algunas cosas. Realmente quiero disfrutar mucho de esta próxima parte del proceso. Es una gira muy larga la que vengo haciendo, se termina en diciembre y de ahí me voy para el mundial para ver algunos partidos, como las semis y la final. Después voy a hacer un viaje muy especial, un tipo de Yatra… Mi decisión es frenar un poco y vivir y, sobre lo que voy viviendo, escribir y armar un nuevo concepto y un próximo proyecto para compartir con la gente donde les podré mostrar lo que nazca.

Como bien dices, para escribir hay que vivir, tú escribes mucho sobre amor y desamor, ¿eres luego lo suficientemente valiente como para llevarlo a cabo en la vida real o te escudas detrás de tus letras?

Sí, yo llevo las cosas a la práctica, voy de frente con la vida.

¿Qué tiene que tener una persona para enamorarte? ¿Qué buscas en ella?

Valores, integridad, honestidad, carisma, magia...

¿Qué sientes al ver que tus Tacones rojos se han convertido en una de las canciones del año y en un himno?

Yo con esta canción sentí algo emocionante desde el principio. Es un tema que, litetalmente te pone de buenas, te saca una sonrisa. Está muy conectada con la felicidad y con ese rayo de luz que entra por tu ventana, los colores... y es una manera de ver la vida disfrutándola.

La escribí un día y, aunque no fuera lo que te esperarías que va a pagar así entrada, porque no era nada urbano ni nada de eso... yo tenía ese presentimiento de que podía conectar mucho con la gente porque la pones y no la quieres dejar de escuchar. Ha pasado un año, la he oído infinidad de veces y aún cuando la ponen siento conexión, no siento ganas de que la apaguen.

Has hecho duetos con David Bisbal, Aitana, Antonio Orozco, Carlos Vives o Pablo Alborán, entre otros muchos, ¿qué se gana y qué se pierde cuando se comparte una canción con otro artista?

Se ganan muchas cosas. Es importante elegir los duetos por la vibra y por la conexión artística que tienes con las personas que van a cantar contigo. Pero tienes que saberlo manejar, en el sentido de que tu carrera tampoco dependa de hacer colaboraciones y colaboraciones, porque después de hacer tantas dices: "¿Cuál es mi identidad? ¿Qué es lo que hago yo?". Tienes que tener ese balance.

Imagínate por un segundo que te borran de la mente tu música y tienes la oportunidad de escucharte por primera vez, ¿qué pensarías?

No sé, no sé lo que me parecería… ¡Qué loco! (risas) Pero me gusta mi voz, la verdad. Le agradezco a Dios porque me ha ayudado a hacer que progrese a lo largo de los años. Yo, cuando arranqué a cantar a los 12 años, no cantaba muy bien, pero siempre tuve un color que era particular, que era mío, y cada vez me ha ido llevando más a tener esa identidad.

Creo que me podría gustar el timbre. lo específico de las letras y la honestidad que hay detrás de ellas. También le presto mucha atención a las melodías y a la armonía, si saco una canción es porque la amo.

La salud mental antes era un tema tabú pero ahora se está normalizando y se le está dando la importancia que merece gracias a la visibilidad que le dan personas como tú que hace poco reconociste que llegaste a necesitar terapia, ¿qué te llevó a recurrir a ella?

El tema de la salud mental, la terapia, ayudarse a uno… es muy bonito que muchas personas estén tomando conciencia de la importancia que tiene y que cada vez sean más los que busquen ayuda, no solo con un psicólogo, sino detrás de la meditación, el yoga, de libros, de empezar a darte espacio a ti mismo, de enfrentar los miedos, de tomar acción...

Y ojalá que todo eso lo empiecen a implementar con los más chicos, con los jóvenes... para mí debería ser una materia en el colegio, como las matemáticas o la historia. Se tendría que impartir educación emocional, porque si nosotros tenemos una buena base emocional y nos queremos y tenemos esos valores bien puestos, tenemos una base sana sobre la que construir, si no, nos mantenemos dentro de un torbellino interno horrible.

En tu caso quien eligió a quién, ¿tú a la música o ella a ti?

¡Nos elegimos! (sonríe) Fue un 'sí, quiero' por ambas partes.