Sebastián Yatra da el pistoletazo de salida a su gira mientras triunfa como 'coach' en 'La Voz Kids'

A sus 27 años, Sebastián Yatra está viviendo uno de sus mejores momentos en lo referido a lo profesional. Esta misma semana el cantante colombiano dará el pistoletazo de salida a su gira de conciertos por España. Este tour promete ser un éxito y sus fieles seguidores ya han agotado gran parte de las entradas dispuestos a acompañarle mientras se dejan la voz entonando sus himnos. Todo ello, mientras ejerce como coach en La Voz Kids. En el talent musical ha demostrado tener una gran sintonía con los niños, a los que suele agasajar con distintos regalos, formando uno de los equipos más fuertes de la edición. Una estrategia que no gusta tanto a sus compañeros que ven cómo los pequeños caen rendidos ante los encantos del intérprete de Traicionera, mientras que para ellos no es tan fácil convencerlos para llenar las vacantes.

Precisamente, entre estos compañeros se encuentra Aitana, que también es debutante en lo de ser jurado en un programa musical. Los dos artistas han demostrado tener una gran complicidad dentro y fuera de los escenarios. Además de juntar sus voces en dos sencillos, Corazón sin vida y Las dudas, ambos se deshacen en halagos cuando hablan del otro y son un gran apoyo en sus aventuras y proyectos. Una amistad sincera que comenzó por casualidad mientras que la novia de Miguel Bernardeau todavía era concursante de Operación Triunfo y él era el invitado estrella de la noche. Una bonita relación que está dando momentos de lo más divertidos en el programa, normalmente en forma de piqué por las decisiones de los concursantes, en los que también suelen participar David Bisbal y Pablo López.

Risas, pero sobre todo mucha emoción es lo que se respira en el plató de Antena 3. Esta experiencia supone los primeros pasos de las jóvenes estrellas en la complicada industria musical. Una manera de vivir su sueño de triunfar cantando. Sin embargo, por su corta edad, a veces es difícil gestionar el rechazo. Precisamente, esto es lo que le pasó a Patricia que quiso deslumbrar al público interpretando una canción de Beyonce, pero, que finalmente, no fue elegida para formar parte del programa. Una decisión que la dejaba con el corazón roto y para la que Yatra tenía un sabio consejo. El vocalista no entendía porque la niña había elegido una canción en inglés, con la que no lograba conectar, y le dio la oportunidad de entonar algo en castellano. Tras esta breve actuación, el cantante se quedó fascinado e hizo una defensa del idioma. "Tenemos un idioma tan rico que somos únicos y hay que aprovechar de donde venimos", reflexionaba el cantante que siempre se ha mostrado muy orgulloso de sus raíces.

En este caso, Sebastian Yatra predica con el ejemplo porque con sus canciones de ritmo latino siempre llega a lo más alto de las listas de éxitos musicales. Entre todos estos temas, destacan sus baladas de amor aunque, por el momento estas románticas letras no tienen dueña porque su corazón parece estar tranquilo. Aunque en las últimas semanas se le ha visto disfrutando de la compañía de la modelo Cindy Prado, el protagonista de Érase una vez, prefiere no pronunciarse con respecto a este tema.