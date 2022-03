Participa en 'Érase una vez... pero ya no', nuevo proyecto del mexicano Manolo Caro Sebastián Yatra se puede llevar un Oscar y acaba de estrenar serie: lo que aún no sabes del cantante La canción 'Dos oruguitas' de la película de animación 'Encanto', interpretada por el colombiano, está nominada a la mejor canción original

La preciosa historia de la película de animación Encanto ha logrado conmover a cientos de espectadores (no solo niños) en todo el mundo, que no pueden dejar de corear además una banda sonora que le va como anillo al dedo a los Madrigal. Los ritmos colombianos del compositor Lin-Manuel Miranda nos dejan joyas como No se habla de Bruno o la tierna Dos oruguitas. ¿Acaso alguno de los presentes puede decir que no se le ha clavado la última melodía en el corazón? La letra entonada por Sebastián Yatra va más allá del amor para narrar la necesidad de recuperarse de una pérdida y el desplazamiento forzado que ha afectado a Colombia desde hace años. Es Yatra precisamente quien imprime una dulzura y sensibilidad especial a la pieza, que ha conquistado Hollywood. El cantante colombiano podría celebrar el Oscar a la mejor canción original (realmente el nominado es el compositor, pero la voz tiene un peso especial en el tema sin duda) el próximo 27 de marzo, una aspiración que consigue completar varios records.

Es el segundo tema íntegro en español que llega a la lista final después de Al otro lado del río, interpretada y creada por Jorge Drexler para la cinta Diarios de Motocicleta que en 2005 ganó el Oscar. Lin-Manuel Miranda afronta su segunda nominación en esta categoría tras aspirar con el tema How Far I’ll Go, de la película de animación Moana en 2016. Yatra sería además el quinto colombiano en formar parte de esta gala cinematográfica después de Patricia Cardoso (premio por su cortometraje El reino de los cielos, 1995), Juan David Aristizabal (premio a su cortometraje A second change, 2013), Catalina Sandino (nominada a mejor actriz por María llena eres de gracia, en 2005) y Ciro Guerra y Cristina Gallego (director y productora de El abrazo de la serpiente, nominada a mejor cinta extranjera en 2016).

Su familia abandonó Colombia

La carrera del colombiano desde luego es meteórica. Sebastián Yatra tiene solo 27 años y tres discos en el mercado, pero no deja de sumar proyectos. Nacido en Medellín, creció en Miami, donde se trasladó con sus padres y sus dos hermanos alejándose de la conflictividad de su país natal. Su padre, Aníbal Obando Agudelo era un conocido empresario de transportes que estaba en el punto de mira (uno de sus tíos despareció tras haber sido secuestrado). “Medellín era un lugar que en ese momento estaba bien difícil. Mi papá, hubo un punto en el que andaba él mismo con pistola para defenderse por cualquier cosa”, contó Yatra en una entrevista con Caracol Televisión.

Ya desde muy joven demostró que lo suyo era la música. Para olvidar y No me llames fueron esos primeros temas que le convirtieron en ídolo en tiempo récord. Su encanto y atractivo unidos a su seductora voz conformaron este fenómeno fan que volvió locas a sus seguidoras. Entre sus primeras colaboraciones se cuentan las que hizo con Cali y El Dandee y el productor Juan Magan, con quien lanzó Por fin te encontré. El colombiano, que tiene al menos 20 sencillos de platino y dos discos de oro en Chile, México, Estados Unidos, Colombia, España, Ecuador y Perú, publicó en 2018 su primer disco Mantra, al que seguirían Fantasía (2019) y Dharma (2022). En este último, asegura, ha notado mucha evolución desde sus inicios. “Mantra fue el peor disco, fue el primero. Como compositor quieres hacer de más también, esas ganas de mostrar que lo haces bien. Al final son muchas capas por encima de tu esencia, de tu naturaleza, pero han pasado muchos años y en este disco me siento más desnudo".

Cuenta con una nominación a los Grammy (mejor álbum pop por Fantasía, 2019) y ocho a los Grammy Latinos, cuatro a los Latin American Music Awards, otras tantas a los Billboard y un largo etcétera de menciones en los premios más importantes del panorama. Entre las exitosas colaboraciones que acumula se encuentra Chica Ideal con Guaynaa que ha sobrepasado 712 millones de reproducciones globales. Entre los artistas con quienes ha cantado está Aitana, que se convirtió en una de sus grandes amigas y con quien se la vio en varias ocasiones compartiendo planes de ocio en España. Nuestro país le ha acogido con los brazos abiertos (ha sido incluso asesor en el talent La Voz) y es aquí donde ha desvelado uno de sus secretos más personales: su creencia en la reencarnación y en la astrología. Es precisamente esta disciplina la que guía algunos de sus pasos. “Paso mi cumpleaños en lugares distintos en función de donde se alinean las estrellas" reconoció con cierta vergüenza en su reciente visita a España.

Su relación más conocida

Aunque se le ha relacionado con Danna Paola, Ester Expósito, Anaili Abreu, Clara Galle e incluso Cristina, hija de Julio Iglesias a quien habría dedicado su canción con el mismo nombre, su única relación confirmada fue con la argentina Tini Stoessel. Cansado de ocultar el amor que sentía por la cantante, Yatra robó un beso a su chica durante un concierto en Buenos Aires en la primavera de 2019 que desató la locura. "Lo hicimos en mi show de Buenos Aires. No nos esperábamos ese revuelo, realmente estábamos viviendo el proceso de pasar de ser amigos a algo más serio. Ha sido bonito, la gente nos escribe y ha estado pendiente de nuestra relación, pero lo más importante es vivirla de manera bonita de puertas hacia dentro", explicó entonces Sebastián. Fue un año intenso de amor con muchas demostraciones públicas de afecto que terminó tristemente en la primavera de 2020.

Desde entonces Yatra ha seguido volcado en su trabajo que ahora da un nuevo giro presentándole como actor. Hoy 11 de marzo Netflix estrena Érase una vez... pero ya no, una serie producida, escrita y dirigida por el mexicano Manolo Caro, que triunfó con su estilo tan personal en La casa de las flores. Esta es la primera ficción musical en España que repasará algunos de los temas clásicos del pop español y latino en medio de una trama que tratará de reinventar los cuentos de hadas. La historia se centra en dos amantes separados trágicamente que se tienen que encontrar en una vida posterior para romper la maldición del pueblo en el que viven, pero no lo van a tener nada fácil. Junto al colombiano aparecen los españoles Rossy de Palma, Asier Etxeandia, Mariola Fuentes, Itziar Castro, la chilena Daniela Vega y la mexicana Mariana Treviño, entre otros. Sebastián suma y sigue, ¡cruzamos los dedos para verle dentro de nada con la estatuilla en la mano!

