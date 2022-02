Conoce a Alberto Mielgo, el otro español nominado a los Oscar

Gran triunfo para los españoles en las candidaturas a los Oscar 2022. La Academia de Hollywood ha anunciado los nominados en su 94ª edición de los Premios de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood y figuran cuatro españoles, aunque la película El buen patron, de Fernando León de Aranoa, no haya sido seleccionada entre las candidatas en la categoría de mejor película internacional.

Penélope Cruz y Javier Bardem vuelven a hacer historia en los premios de la Academia al optar en el mismo año por el preciado galardón a mejor actriz y actor respectivamente, ella por Madres paralelas y él por Being the Ricardos. Ambos suman su cuarta nominación y tienen en su haber una estatuilla cada uno, la actriz ganó el Oscar en 2009 por Vicky Cristina Barcelona y su marido, un año antes por No es país para viejos. El filme de Almodóvar Madres paralelas no ha sido este año la elección española en la carrera para el Oscar, pero sí ha optado a un premio con la banda sonora de Alberto Iglesias. Para el compositor vasco también se trata de su cuarta nominación en los premios más importantes del séptimo arte después de sus candidaturas por El jardinero fiel, Cometas en el cielo y El topo, pero a diferencia de Cruz y Bardem, él todavía no tiene ningún Oscar en la vitrina de su hogar.

Por último, el director Alberto Mielgo, y el más desconocido por todos, completa la terna de españoles en los Oscar. Dirige el cortometraje El limpiaparabrisas (The Windshield Wiper), nominado en la categoría de cortos de animación. Tanto el director como el productor del corto Leo Sánchez tienen una amplia experiencia en el mundo de la animación y han trabajado en películas como Enredados y Spider-Man: Un nuevo universo, entre muchas otras. Mielgo, cineasta español aficando en Hollywood, recibe su primera nominación tras haberse alzado ya con dos premios Annie y cuatro Emmys. Este director, de 42 años, ha trabajado para Tim Burton en La novia cadaver, en las dos últimas entregas de Harry Potter, Gorillaz y The Beatles Rock Bands antes de recibir su nominación. Su trabajo en la serie de Tron Uprising de Sony le valió el mayor premio de la televisión en 2013 al mejor diseño de producción, y con The Witness, su primera película animada como director y guionista, ganó otros tres Emmys y un Annie.

El limpiaparabrisas narra la historia de un hombre que reflexiona sobre el amor mientras se fuma un paquete entero de cigarrillos en una cafetería. En ese impasse se plantea una pregunta un tanto ambigua: "¿Qué es el amor?" Una colección de historias y situaciones llevarán al hombre a la conclusión deseada. Este corto compite con los títulos Bestia, Affairs of the Art, Boxballet y Robin Robin. Mielgo tendrá que esperar a la gala el 27 de marzo para saber si su corto finalmente ha resultado el elegido. ¡Suerte!

