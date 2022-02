Kirsten Dust y Jesse Plemons, la otra gran pareja nominada a los Oscar 2022

¡Comienza la carrera para los Oscar 2022! Este martes se han dado a conocer a los candidatos definitivos para hacerse con la preciada estatuilla serán entregadas en próximo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Entre los elegidos, hay un matrimonio patrio, Javier Bardem y Penélope Cruz, dos de nuestros actores más internacionales que optan a las candidaturas como Mejor Actor, por Being the Ricardos, y Mejor Actriz, por Madres paralelas. Pero no han sido los únicos que podrían llevarse el icónico premio por partida doble a casa ya que hay otra pareja que también aspira a alzarse con este reconocimiento, la formada por Kirsten Dunst y Jesse Plemons. Se trata de una de las relaciones más estables de Hollywood, llevan juntos 5 años y son padres de 2 hijos. Ambos están nominados por el western de Jane Campion El poder del perro, ella en la categoria de Mejor Actriz de reparto, y él, a Mejor Actor de reparto. Curiosamente, en el film interpretan a un marido y una mujer, con una vida mucho más complicada y trágica que su vida real, pero que podría granjearles el mayor reconocimiento de su carrera profesional al que ambos compiten por primera vez.

El poder del perro es una de las grandes favoritas para alzarse con el mayor número de Oscar en la noche del cine por excelencia. Se trata de una tragedia ambientada en Montana, en los años 20. Kirsten se mete en la piel de Rose, una gentil posadera, viuda y madre de Peter (Kodi Smit-McPhee), un hijo adolescente especialmente sensible. Plemons, por su parte, es George, el apacible hermano del rudo Phil (Benedict Cumberbatch), ambos rancheros adinerados. George se casa en secreto con Rose y Phil, al enterarse, entra en cólera y enseguida la tacha de "lianta". Esto tan solo será el principio de su inquina hacia ella. Siempre que tiene ocasión, Phil se mofa en público de ella, lo que la mujer comienza a beber. Rose está destrozada y sus temores crecen más todavía cuando Phil toma a Peter bajo su tutela, con consecuencias catastróficas. Una demoledora interpretación de la actriz de Nueva Jersey, de 39 años, que de ganar el premio pondría la guinda a sus más de tres décadas de carrera.

No es la primera vez que Kirsten y Jesse, de 33 años, trabajan juntos interpretando a un matrimonio, de hecho, de este modo surgió su historia de amor, que se fraguó en el set de grabación de la segunda temporada de la serie Fargo. Cuando aceptaron ese papel seguro que no se les pasó por la cabeza que se acabarían convirtiendo en pareja en la vida real y que acabarían formando una familia juntos. Ambos han reconocido en diferentes entrevistas que, nada más verse, sintieron una gran conexión. "Mi primera impresión fue que era como yo. Éramos dos personas con formas similares de trabajar, como almas gemelas", recordaba la actriz en The New York Times.

Después de terminar las grabaciones de la serie, decidieron no verse durante un tiempo para saber si su amor era real o era fruto de la magia que flota en un plató. "Siempre hay que tener cuidado con los romances de set de rodaje, pueden ser muy fugaces. Nos respetábamos tanto, y teníamos un vínculo tan especial que nos costó más tiempo, porque había mucho amor ahí", explicó la actriz en The New York Times. Cuando se volvieron a encontrar, un año después, se dieron cuenta de que lo suyo era verdadero y comenzaron a salir en mayo de 2016.

Pocos meses después, en enero de 2017, la pareja daba un paso más y se comprometían. "Soy de esas chicas que de verdad quieren casarse cuando llegue el momento adecuado. Si tiene que ocurrir cuando me encuentre ya bien entrada en los 30, debería ser lo más sencilla y privada posible. Una cena en una casa señorial, fiesta y baile con un DJ, mis amigos y mi familia. Básicamente lo consideraría como una celebración anticipada por mi cumpleaños cuarenta. Y de ahí pasaría a tener al menos dos hijos, eso seguro", expresaba la protagonista de Entrevista con el vampiro a la revista People.

Una boda que aún no ha llegado a celebrarse ya que Kirsten se quedó embarazada de su primer hijo y prefieron esperar para celebrar su enlace con más calma. El 3 de mayo de 2018, llegaba al mundo, Ennis, dos años después de conocerse y uno desde que se comprometieron. A finales de marzo de 2021 saltó la noticia de que esperaban su segundo bebé, tras una espectacular sesión de fotos que le realizó a Kirsten su amiga Sofia Coppola para W Magazine, en la que aparecía con una más que incipiente barriguita. Y, en mayo de ese mismo año, venía al mundo James, su segundo hijo. Sin duda, una historia de amor de película que podría verse coronada con dos Oscars, aunque los protagonistas ya han ganado el mejor premio que podían conseguir: el de formar una familia

