Penélope Cruz y Javier Bardem, ¡nominados a los Oscar!

Penélope Cruz y Javier Bardem siguen en la cima y no hay quien les baje de ahí, acumulando logro tras logro en sus más que brillantes e imparables carreras. Ambos han sido nominados a los Premios Oscar 2022 por sus respectivos papeles protagonistas en Madres paralelas y Being The Ricardos, hecho histórico para el cine español pues es la primera vez que un actor y una actriz de nuestro país optan en el mismo año, cada uno en su categoría, al preciado galardón. Es, además, la cuarta ocasión en la que son candidatos al premio más importante del séptimo arte que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La intérprete madrileña ganó el pasado septiembre la Copa Volpi del Festival de cine de Venecia gracias a su aclamado trabajo en la cinta de Pedro Almódovar, por lo que sigue acumulando reconocimientos con su personaje de Janis en el drama del director manchego.

Penélope se llevó el Oscar por Vicky, Cristina, Barcelona de Woody Allen en 2009 y se convirtió así en la primera actriz española en ganarlo. Había estado nominada dos años antes por su interpretación en Volver y en 2010 por el musical Nine. Javier, por su parte, debutó en las candidaturas de Hollywood con Antes que anochezca (2000), y luego lo hizo gracias a No es país para viejos (2007) con su terrorífico personaje de reparto que le supuso ganar la estatuilla. Después consiguió optar de nuevo por Biutiful (2010), dirigida por Alejandro González Iñárritu, y ahora otra vez por su papel del cubano Desi Arnaz. Penélope y Javier no son los únicos compatriotas nominados en este 2022, ya que también lo está el compositor Alberto Iglesias gracias a la banda sonora original de Madres paralelas. Será la cuarta ocasión en la que el músico donostiarra pueda ganar el codiciado galardón, tras hacerlo -sin premio- por El jardinero fiel (2005), Cometas en el cielo (2007) y El topo (2011). También hay otro español nominado este año a los Oscar, como es Alberto Mielgo por su corto de animación El limpiaparabrisas.

Los nombres de Penélope Cruz y Javier Bardem entraban en muchas de las quinielas para ser candidatos este año a los Oscar, si bien no lo tendrán nada fácil para hacerse finalmente con la estauilla. La actriz

