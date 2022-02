La lista completa de los nominados a los Oscar, con 'El poder del perro' y 'Dune' como grandes favoritas

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado los nominados a la 94ª edición de los Oscar, que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos) el próximo 27 de marzo. La actriz Tracee Ellis Ross y el actor Leslie Jordan han sido los encargados de dar a conocer, de forma telemática, los aspirantes a ganar la preciada estatuilla en sus diferentes categorías. El poder del perro, con doce candidaturas, y Dune con diez parten en principio como las grandes favoritas en los galardones de este año. Hasta diez títulos pelearán por hacerse con el premio de mejor película, las dos citadas junto a Belfast, CODA, No mires arriba, Drive my car, El método Williams, Licorice Pizza, West Side Story y El callejón de las almas perdidas. En el apartado de dirección, competirán Steven Spielberg, Jane Campion, Kenneth Branagh, Paul Thomas Anderson y Ryûsuke Hamaguchi. Habrá notable presencia española en la ceremonia gracias a las nominaciones de Javier Bardem por Being the Ricardos, Penélope Cruz y el compositor Alberto Iglesias por Madres paralelas, y Alberto Mielgo por El limpiaparabrisas.

LISTA COMPLETA DE LOS NOMINADOS A LOS OSCAR 2022

Mejor película

- Belfast

- CODA

- No mires arriba

- Drive my car

- Dune

- El método Williams

- Licorice Pizza

- El callejón de las almas perdidas

- El poder del perro

- West Side Story

Mejor dirección

- Kenneth Branagh, por Belfast

- Ryûsuke Hamaguchi, por Drive My Car

- Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

- Jane Campion, por El poder del perro

- Steven Spielberg, por West Side Story

Mejor actor

- Javier Bardem, por Being the Ricardos

- Benedict Cumberbatch, por El poder del perro

- Andrew Garfield, por Tick, Tick... Boom!

- Will Smith, por El método Williams

- Denzel Washington, por La tragedia de Macbeth

Mejor actriz

- Jessica Chastain, por Los ojos de Tammy Faye

- Olivia Colman, por La hija oscura

- Penélope Cruz, por Madres paralelas

- Nicole Kidman, por Being the Ricardos

- Kristen Stewart, por Spencer

Mejor actor de reparto

- Ciarán Hinds, por Belfast

- Troy Kotsur, por CODA

- Jesse Plemons, por El poder del perro

- J.K. Simmons, por Being the Ricardos

- Kodi Smit-McPhee, por El poder del perro

Mejor actriz de reparto

- Jessie Buckley, por La hija oscura

- Ariana DeBose, por West Side Story

- Kirsten Dunst, por El poder del perro

- Aunjanue Ellis, por El método Williams

- Judi Dench, por Belfast

Mejor guion original

- Belfast

- No mires arriba

- El método Williams

- Licorice Pizza

- La peor persona del mundo

Mejor guion adaptado

- CODA

- Drive my car

- Dune

- La hija oscura

- El poder del perro

Mejor película internacional

- Drive my car (Japón)

- Flee (Dinamarca)

- Fue la mano de Dios (Italia)

- Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

- La peor persona del mundo (Noruega)

Mejor película documental

- Ascension

- Attica

- Flee

- Summer of Soul

- Writing With Fire

Mejor película de animación

- Encanto

- Flee

- Luca

- Los Mitchell contra las máquinas

- Raya y el último dragón

Mejor montaje

- No mires arriba

- Dune

- El método Williams

- El poder del perro

- Tick, Tick... Boom!

Mejor fotografía

- Dune

- El callejón de las almas perdidas

- El poder del perro

- La tragedia de Macbeth

- West Side Story

Mejor diseño de producción

- Dune

- El callejón de las almas perdidas

- La tragedia de Macbeth

- West Side Story

- El poder del perro

Mejor vestuario

- Cruella

- Cyrano

- Dune

- El callejón de las almas perdidas

- West Side Story

Mejor maquillaje y peluquería

- El Rey de Zamunda

- Cruella

- Dune

- Los ojos de Tammy Faye

- La casa Gucci

Mejor banda sonora

- No mires arriba

- Dune

- Encanto

- Madres paralelas

- El poder del perro

Mejor canción original

- Be Alive, por El método Williams

- Dos Oruguitas, por Encanto

- Down to Joy, por Belfast

- No time to die, por Sin tiempo para morir

- Somehow You Do, por Four good days

Mejor sonido

- Belfast

- Dune

- Sin tiempo para morir

- El poder del perro

- West Side Story

Mejores efectos visuales

- Dune

- Free Guy

- Sin tiempo para morir

- Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

- Spider-Man: No Way Home

Mejor cortometraje de ficción-acción real

- Ala Kachuu

- The Dress

- The Long Goodbye

- On My Mind

- Please Hold

Mejor cortometraje de ficción-animación

- Affairs of the Art

- Bestia

- Boxballet

- Robin Robin

- El limpiaparabrisas

Mejor cortometraje documental

- Audible

- Lead Me Home

- The Queen of Basketball

- Three Songs for Benazir

- When We Were Bullies

