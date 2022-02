De las lágrimas de Penélope Cruz a los gritos de Javier Bardem: así han vivido su nominación al Oscar

Ha sido un día inolvidable para Penélope Cruz y Javier Bardem al conocer que los dos están nominados como mejor actor/actriz en los premios Oscar, que se celebran el próximo 27 de marzo en Los Ángeles. Tras las celebraciones iniciales, ambos han atendido a la prensa y han explicado cómo han recibido la noticia de sus posibles estatuillas, que se sumarían a las que ya tienen en casa por No es país para viejos y por Vicky Cristina Barcelona. "A nivel personal estoy muy contento por Penélope. Lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo. No hubiera sido una celebración", ha dicho con ilusión y una sonrisa en los labios Javier. También la protagonista de Madres paralelas ha respondido a varias preguntas al conocer este honor y lo ha hecho con los ojos llenos de lágrimas, embriagada por la emoción: "Lo he vivido con una intensidad que yo creo que es incluso más fuerte que las otras veces, primero por estar nominada el mismo año que Javier, que sea una película de Pedro, una película en español..."

"La ilusión y la sorpresa... no sé, no quiero empezar a llorar otra vez", ha comentado Penélope con los ojos brillantes, admitiendo que no se lo cree y que le ha sido imposible reprimir las lágrimas durante dos horas. La actriz ha explicado que lo vio junto a Javier Bardem y que se han emocionado más por la nominación del otro que por la suya propia: "Lo hemos visto juntos y primero dijeron el de Alberto (Iglesias, por la banda sonora de Madres paralelas). Luego dijeron mejor actor, salió el nombre de Javier y yo empecé a gritar pero él no gritaba todavía porque estaba esperando a ver qué pasaba con lo mío". Una vez el actor ha escuchado el nombre de su mujer entonces también se ha unido a gritar con emoción.

Penélope ha admitido que "ha sido un momento muy bonito" y que no se esperaba la nominación al considerar que ha sido un año lleno de "muy buen cine" que además se ha visto afectado por los problemas de la pandemia. ¿Y sobre la posibilidad de ganar el preciado segundo Oscar de su carrera? "Yo no me atrevería a pedir más y a ponerme ahora a soñar con ganarlo. No me parece nada fácil ni quiero meterme eso en la cabeza, ahora quiero disfrutar de que estamos nominados y de que me parece como un milagro", ha compartido.

Por su parte, Javier Bardem ha querido recordar a su madre, Pilar Bardem, que falleció en julio de 2021 y que también era actriz. "Sé que a mi madre estas cosas le hacían mucha ilusión. Siempre rezaba a sus santos y a sus padres para que nos pasaran cosas buenas. Y sé que mi madre en este momento debe estar disfrutándolo y riéndose. Y por supuesto que he hablado con ella, antes y después, y se lo he dedicado", ha compartido el artista.

El actor ha admitido que se trata de una alegría agridulce puesto que ha sido nominado por Todo sobre los Ricardos y no por el filme por el que ha recibido el mismo honor de los Goya: "Me da pena que no esté El buen patrón, tenía esperanza de que pudiese llegar a ese quinteto final", aunque ha señalado que es para ellos un orgullo que el filme de Fernando León de Aranoa haya llegado a formar parte de los últimos quince títulos. Y pese a señalar varias menciones que había echado de menos por parte de la Academia, el actor ha destacado la importancia que tiene la lista, que incluye cuatro españoles, para nuestro país: "El hecho de que suceda a la vez me parece mágico. Y que sea por un papel en español me parece extraordinario e histórico [el papel de Penélope en Madres paralelas], es marca España".

