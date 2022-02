¿Respetarán Penélope Cruz y Javier Bardem el 'pacto' que tienen con sus hijos en los Goya?

Dos de los mejores y más internacionales actores de nuestro país están nominados este sábado a los premios Goya. Penélope Cruz y Javier Bardem están teniendo una temporada de éxitos impecable, ya que se están llevando todas las nominaciones por sus respectivos trabajos en El buen patrón, Todo sobre los Ricardos y Madres paralelas. Y lo que podría parecer un motivo de celebración ha sido una ocasión para llegar a un pacto entre ellos, tal y como explicó el actor en la alfombra roja de los premios Feroz tras llevarse su galardón a mejor interpretación protagonista. "Penélope no ha podido venir porque hemos decidido que fuese uno el que viniese para que otro se quedara en casa", contó después de la gala. El próximo fin de semana se celebran los Goya y la situación vuelve a repetirse porque ambos podrían llevarse la preciosa estatuilla, ¿volverán a escoger esta opción o les veremos de nuevo juntos en la alfombra roja?

- El curioso pacto de Penélope Cruz y Javier Bardem por el que la actriz no ha ido a los premios Feroz

VER GALERÍA

En los Feroz Penélope también optaba al premio a mejor actriz protagonista y finalmente fue Petra Martínez por La vida era eso quien se hizo con el galardón, pero ¿qué hubiera pasado si los dos se hubieran hecho con el galardón? Javier resolvió la cuestión comentando que había alguien de su equipo en Madres paralelas que se hubiera subido al escenario a aceptarlo si hubiera sido así. Si siguen con la mecánica que tuvieron para esta gala que funciona como antesala de los Goya, podría significar que si el protagonista de El buen patrón vuelve a triunfar, sería alguien que haya formado parte de la película el encargado de recoger la estatuilla mientras la actriz de Vicky Cristina Barcelona se encuentra en la sala.

- Penélope Cruz, navidades en casa tras su viaje a Nueva York… y mucho que celebrar

Esto significaría también que no veremos a Penélope y Javier juntos de nuevo en la alfombra roja, ya que no posan juntos desde que estrenaron Loving Pablo en 2018. Sin embargo, sí que han estado juntos en eventos en los que no necesariamente tenían que acudir los dos, como puede ser en la ceremonia de clausura del Festival de Venecia el pasado año. En aquella ocasión les fotografiaron juntos en unos de los barcos en los que los intérpretes entran y salen de la Mostra, y también se dieron un beso en el patio de butacas antes de que la intérprete se subiera al escenario para recibir la Copa Volpi por su actuación en Madres Paralelas.

VER GALERÍA

- Los hijos de Javier Bardem y Penélope Cruz, fascinados por el papel de su padre en ‘La sirenita’

Los Oscar no será tampoco la última oportunidad de la pareja de prodigarse en público, puesto que este martes se han anunciado las nominaciones de los Oscar y los dos aparecen en la lista. Un hito en sus carreras y en su vida juntos que reafirma también su papel en Hollywood, puesto que Javier Bardem ha recibido el honor por su trabajo en Todo sobre los Ricardos, donde comparte protagonismo con Nicole Kidman. En el caso de Penélope vuelve a demostrar que el binomio que forma con Pedro Almodóvar es el mejor escaparate para el cine de nuestro país, ya que Madres paralelas opta a dos premios.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.