Hablamos con Eros Ramazotti de su regreso a los escenarios tras 4 años de ausencia

Latido Infinito es el nombre del nuevo álbum de Eros Ramazotti. Un disco cargado de significado, puesto que se ha creado en los convulsos tiempos de pandemia. El cantante ha hablado con ¡HOLA! para explicar un poco más sobre estos sencillos, cargados de romanticismo y esperanza, y, sobre todo sobre su nueva gira, que dará comienzo en España, concretamente en Sevilla, al ser nuestro país uno de los lugares que más alegrías le han brindado profesionalmente. Un viaje repleto de música que espera sea un disfrute para los espectadores en este esperado reencuentro tras unos años complicados

4 años desde que lanzaste tu último álbum en los que ha habido una pandemia mundial de por medio, ¿cómo ha sido el proceso de grabación?

No ha sido fácil porque no ha sido algo pasajero. Me ha impactado mucho y de forma muy profunda como persona. Mi forma de reaccionar ha sido escribiendo, componiendo y dejando ideas sobre la mesa para crear algo nuevo.

Además el lanzamiento irá acompañado de una gira, ¿cómo afrontas el reto de subirte de nuevo a los escenarios?

Lo espero con mucha emoción, como el resto de artistas que conozco que lo han hecho, tanto en Italia como en el resto del mundo. Veo que hay una diferencia tras el paso del Covid-19, así que tengo muchas ganas de volver a cantar en vivo para que la gente se divierta y se lo pase muy bien. Quiero de verdad empezar este nuevo viaje y que en estas 2 horas de concierto se respire armonía y felicidad.

¿Puedes adelantarnos qué novedades podrá encontrar el público en estos conciertos?

Lo importante para mi es el impacto musical. Quiero hacer lo que hago en el disco, pero en vivo. Va a haber un espectáculo con luces y efectos para que la gente se lo pase bien. Después de 4 años, lo que quiero es estar a la altura del dinero que se gasta para la entrada (ríe).

La primera parada del tour va a ser en España, concretamente en Sevilla, ¿por qué has elegido nuestro país para dar comienzo a tu gira?

España es uno de los países más importantes porque me ha abierto la puerta a Sudamérica, América, ha sido esencial desde los años 80. Sevilla es un lugar especial. Por eso lo hemos escogido para la presentación del disco, porque hemos querido que sea la gira se realice en sitios con encanto, como la Maestranza de Sevilla.

¿Cuál es tu relación con los espectadores españoles?

Siempre muy bien. Intento hacer esta mezcla entre castellano e italiano que muchas veces es complicada para mi. Así que intentó que el público me de fuerza, y, en los últimos años, es lo que ha pasado, la verdad es que para mi es muy importante.

Como en tus otros trabajos anteriores en Latido Infinito el público podrá encontrar muchos temas referentes al amor, en tiempos convulsos como los que afrontamos, ¿cuál es tu inspiración para crear estas letras?

Si no fuera por las cosas positivas como el amor no sé cómo podríamos pasar por situaciones como el Covid-19 o la guerra. Si no existiera el amor esto sería muy difícil. Todo sería muy negativo. Intento mandar un mensaje positivo y creo que es justamente lo que la música puede hacer. No puedo cambiar el mundo, evidentemente, pero se puede mejorar la realidad y la música en estos momentos es muy importante.

Para un artista todas las canciones son importantes, ¿pero hay algún sencillo de este álbum que tenga un significado especial para ti?

Cuando escribes todas las canciones son importantes porque lo puedes hacer solo o con más gente como en esta ocasión, porque el disco lo he empezado solo y luego me han ayudado también. Es como tener un hijo. Por destacar tengo una letra que he cantando con Alejandro Sanz y es un sencillo que me gusta mucho, es muy bonito porque tiene algunos rasgos latinos y es muy buena.

Aunque esta no es la primera vez que compartes micrófono con Alejandro Sanz, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar junto a él en este tema?

Conozco a Alejandro desde los años 90. Es un gran artista y también tengo la suerte de conocerle desde un punto de vista humano. Hemos tenido que trabajar en condiciones particulares, por la pandemia él estaba en Madrid y yo en Italia, pero el vídeo si que lo hemos podido hacer juntos. Es una persona muy humilde, muy buena persona. Muchas veces en la vida es difícil conseguir esta conexión tan profunda, pero con él ha funcionado.

Sin duda, eres un veterano en la industria musical porque tú has sido testigo de su evolución en los últimos 40 años, ¿cómo ves los cambios que se han producido?

Hacer algo que le pueda gustar a 4 generaciones distintas no es fácil. Creo que hoy en día puede ser más fácil hacer un disco por las posibilidades que dan las redes sociales, etc. Cuando comencé mi sueño era cantar, pero hoy en día hay otros factores. Llegar puede ser más fácil, pero mantenerse sigue siendo complicado.

No es algo sencillo mantenerse tantos años en la primera línea de la música. En tu caso, ¿cuál crees que ha sido la clave?

Creo que lo más importante es seguir siendo uno mismo, tener ganas de mejorar, y, sobre todo, respetar al público, esto es esencial y es lo que te permite hacer una canción, que pasen los años y a la gente todavía le guste.

Para finalizar, ¿qué es lo que te motiva para continuar?

Está en mi ADN, he nacido en una familia, sobre todo por parte de mi padre, en la que todos han sido músicos. Lo llevo en la sangre, no es algo que me levantase un día y tomase la decisión de que me quería dedicar a la música y ser cantante. Por eso no tengo una motivación en particular sino que en estos últimos 40 años la gente ha creído y ha confiado en mí y por eso es por lo que yo sigo.