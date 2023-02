Laia Costa y Susi Sánchez, favoritas por el magistral retrato de una maternidad que huye de estereotipos

La cinta Cinco lobitos es una de las grandes favoritas de la XXXVII edición de los premios Goya tras haber alcanzado 11 nominaciones. La cineasta vasca Alauda Ruiz de Azúa escribió su ópera prima tras haber sido madre y no haberse sentido identificada con todo aquello que leía sobre maternidad mientras trataba de buscar un apoyo a la hora de afrontar esta etapa como madre primeriza. Para los personajes principales eligió la frescura de Laia Costa y la veteranía de Susi Sánchez para hacer un magistral retrato de cómo es la maternidad alejada de todo tipo de estereotipos.

En el filme Laia Costa es Amaia, un mujer acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Su pareja se ausenta durante meses y ella se ve desbordada, incapaz de atender a su bebé y recuperar su trabajo como traductora. Decide refugiarse en casa de sus padres con la esperanza de que estos cuiden de ella y su bebé en su hogar de la infancia, un bonito pueblo costero del País Vasco. Pero la vida tiene otros planes, su madre cae enferma y es Amaia quien tendrá que cuidar de todos.

Cuando Laia Costa recibió la propuesta para interpretar a Amaia estaba embarazada de tres meses, aunque la directora lo desconocía. Pese a que el guion expone una maternidad muy diferente a la que se cuenta, pero en cierto modo más real, la actriz catalana no lo dudó y aceptó el papel. Entonces llegó la pandemia, se paralizó todo y cuando comenzó el rodaje la hija de Laia Costa ya tenía un año y había experimentado la experiencia de ser mamá. Su deseo de tener hijos afloró después de que rodara el drama de infertilidad Only You, que hizo que se metiera tanto en el personaje que pensaba que no iba a poder tener hijos. Y finalmente la actriz y su marido, David López, al que conoció hace 16 años en la Universidad, cumplieron su dicha de ser padres.

Laia Costa saborea las mieles del éxito con esta historia que ha emocionado tanto al público como la crítica, porque independientemente de que uno tengas hijos o no, todos somos hijos de y esta cinta invivta a la reflexión más profunda sobre nuestro papel en la familia y los cuidados no solo hacia los hijos sino también a nuestros mayores. La barcelonesa se ha alzado tanto con el premio Feroz como el Forqué y es favorita para ganar el Goya. El protagonismo lo comparte con Susi Sanchez, que podría alzarse con su segundo Goya, en esta ocasión como mejor actriz de reparto. Recordemos que en el año 2019 la actriz valenciana llegó a la alfombra roja, se marchó para cumplir sus compromisos en una obra de teatro y regresó a la gala para recoger su premio por La enfermedad del domingo.

Susi Sanchez es Begoña, la madre de la protagonista, una ama de casa aparentemente fría pero que siempre se ha dedicado a cuidar de su familia aunque no haya mostrado ningún tipo e afecto a sus seres queridos. La actriz aplaude la valentía de la directora Alauda Ruiz de Azúa y comparte la idea de como la sociedad te impone que ser madre es el ideal de cualquier mujer, pero nadie se atreve a confesar que algunas veces no es así. La artista reconoce que no es necesario ser madre para poder sentirlo. Susi no ha tenido hijos en la vida real, pero confiesa que su madre le enseñó a ella y a su hermana a cuidar por ser las mujeres de la casa, y al igual que su personaje en la ficción en su casa tampoco se expresaban mucho los afectos y fue de mayor cuando comenzó a comprender a sus padres.