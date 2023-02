José Lucena, el novio de Clara Lago y quien la animó a presentar los premios Goya

Clara Lago se siente "feliz, agradecida y nerviosa" ante su gran cita del 11 de febrero de los premios Goya en el Auditorio Andalucía (antiguo FIBES) de Sevilla. La protagonista de Ocho apellidos vascos, junto a su compañero en la cinta Primos Antonio de la Torre, presentará la gran fiesta del cine español. La actriz madrileña, de 32 ños, reconoce que dudó cuando se lo propusieron, pero no por falta de ilusión, sino por miedo. No obstante, gracias al apoyo de su entorno y sobre todo de su pareja, el músico, productor musical y empresario José Lucena, se atrevió a dar tan importante paso.

-Clara Lago vuelve a ser rubia y la reacción de su novio te va a encantar

VER GALERÍA

De su pareja recibió un sabio consejo, como ella misa relata a continuación: "Voy a confesar que dudé mucho cuando me lo propusieron. Afortunadamente (o eso espero), José Lucena andaba cerca para darme de mi propia medicina: '¿No eres tú la que siempre habla de que hay dos energías, el amor y el miedo? Pues conecta con el amor, y desde ahí decide. No decidas por miedo al qué dirán', le dijo. Dicho y hecho, pensó en el amor por su profesión, sus compañeros y el cine y decidió dar este paso "desde la ilusión y la humildad". "Diría que espero estar a la altura de todas las expectativas, pero como sé que eso no va a ser posible voy a poner el foco en disfrutar de esa noche y desear de que vosotros también lo hagáis. Nos vemos en los premios Goya", les dijo a sus seguidores. Recordemos que su expareja, Dani Rovira, fue uno de los anfitriones de esta gala y recibió más críticas que elogios, aunque llegó a presentar los Goya hasta en tres ocasiones.

-Clara Lago y su nuevo proyecto de comida vegana

VER GALERÍA

José Lucena, el músico, actor y empresario con el que hoy vive sus días más felices, no puede ocultar la emoción al ver ante este nuevo reto de su chica: "¡¡¡No puedo estar más orgulloso y feliz por ti!!! Los dos sabemos que desde ahí, desde el amor, la cosa sólo puede ir entre bien, fantástico y mejor!!! Ganazas de ese momento, de los nervios (que compartiré), de la ilusión, la emoción y la fiesta que será ese día para tantos y tantos profesionales y amantes del cine!!! Brillas tan fuerte… ", le dedica este bonito mensaje junto a un corazon.

Hace más de dos años que Clara Lago y José Lucena están juntos. La noticia de su noviazgo salía a la luz en marzo de 2021 cuando ¡HOLA! descubría su romance y desde entonces son inseparables. El artista cordobés, de 40 años, y la intérprete madrileña, de 32, intercambian frases que demuestran los enamorados que están el uno del otro: "Incluso en el día de tu cumpleaños sigues siendo tú el regalo. Gracias por tanto, tol rato. Feliz vuelta al sol, José Lucena. Te quiero de Buenos Aires a Madrid, ida y vuelta", era la felicitación de la actriz a su pareja en su 40 cumpleaños. "Lo guapa que eres, la luz que tienes" es uno de los tantos piropos de Lucena a su novia.

VER GALERÍA

Lucena, además de empresario de varios negocios de hosteleria en Madrid, comparte profesión con Clara en el mundo de la interpretación. Como actor ha participado en el filme Clara, no es un nombre de mujer junto a Jorge Sanz y Esmeralda Moya, además de en 15 cortometrajes, y numerosas obras de teatro. Como músico ha lanzado un disco, Tanta agua, y organiza conciertos en diversas salas de Madrid. En el último invitó a subirse al escenario a Clara Lago y ella no dudó en hacerlo ya que se trataba de una iniciativa solidaria con una ONG que recauda fondos por las niñas de Calcuta. "Gracias a Jose Lucena, mi "partner in crime", por lanzarte conmigo sin paracaídas pero con todas las ganas. Creo que podemos decir que caímos de pie", dijo tras cantar la canción de La cama de la película Tengo ganas de ti.