Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', emocionado ante la próxima maternidad de su hija: 'Tengo unas ganas tremendas'

Juán Antonio Ruiz 'Espartaco', a sus 60 años, está emocionado ante la idea de convertirse en abuelo. La gran figura de la tauromaquia, retirada de los ruedos desde hace más de dos décadas, acudió a la charla de su buen amigo el diestro Manuel Díaz 'El Cordobés' en Sevilla. "Es bonito estar aquí hoy en este homenaje a Manuel, se lo merece como torero como persona, es un ser extraordinario". A escasos meses de convertirse en abuelo, Espartaco reconocer sentirse muy feliz.

"Muy bien, Alejandra está muy contenta, muy feliz. Estamos todos ansiosos ya de que llegue pronto. Yo tengo unas ganas tremendas", asegura el torero, que cuenta los días para tener en brazos al recién nacido. "Ojalá que todo vaya bien, estamos felices y que venga bien que es lo más importante", señala. Alejandra Ruiz Rato, la mayor de los tres hijos del diestro y Patricia Rato, espera su primer hijo junto a su marido, Ernesto de Nova­les. La joven, licenciada en Empresariales y Marketing en ESIC se encuentra en el tercer trimestre de gestación y su bebé nacerá esta primavera. Después de terminar carrera, Alejandra se dedica a gestionar la empresa de turismo que organiza visitas a Dehesa Malavieja, la finca que Espartaco posee en Sevilla.

Alejandra y su marido. Ernesto, protagonizaron una romántica y emotiva boda el 8 de mayo de 2021, después de dos años y medio de noviazgo. La noticia de su paternidad llegó un año después de su boda y ha llenado de felicidad no solo a los futuros padres, sino también a toda la familia, en especial al torero y a Patricia, que con la llegada de este bebé se convertirán en abuelos por primera vez. Patricia Rato se casó el pasado septiembre con Javier Moro en una iglesia cercana a la finca, propiedad del novio, en Ciudad Real, y celebraron una sencilla fiesta campestre junto a sus invitados. La llegada de este bebé será una gran alegría para todos sus seres queridos.

Por su parte, Espartaco pese a estar retirado sigue ligado en cierto modo a la tauromaquia. Tiene una finca en Sevilla, Dehesa Malavieja, y acudió a este evento organizado por Manuel Díaz, un torero "muy querido por todo el mundo, por sus compañeros, por los aficionados e incluso la gente que no es taurina. Manolo ha traspasado esa barrera importante, que es lo que se busca en la vida, que la gente se alegre con sus cosas, le queremos mucho. Él es muy de verdad como persona, se merece tener todos esos sentimientos, se merece ese disfrute", dice del hijo de Manuel Benítez. El maestro de Espartinas no descarta volver a los ruedos de forma ocasional y participar en alguna corrida benéfica poara apoyarle. "Hombre yo ya no estoy preparado para eso. Lo que me pida Manolo, allí estaremos. Todos tenemos ilusión algún día por torear y sobre todo si es benéfico. Pero tenemos que estar preparados porque esta es un profesión muy arriesgada, pero en definitiva cada vez que se nos necesita ahí estamos".