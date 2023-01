¿Son pareja? Wanda Nara habla como nunca de su relación con L'gante

Desde hace varios meses los rumores sobre la supuesta relación que mantienen Wanda Nara y L-Gante han ido cobrando fuerza, convirtiéndose en un tema que ha generado mucha expectación. Así, después de que ninguno de los dos protagonistas confirmara o desmintiera su historia de amor, la influencer ha querido zanjar cualquier duda: "No hay nada. Nada que ver. Es superamigo y tengo buena relación", ha dicho en el programa argentino Socios del espectáculo, donde además ha asegurado que por ahora no está preparada para enamorarse y que prefiere seguir soltera. "Estuve muchos años casada y prefiero estar sola. Pero también me involucran con cada uno que... lejos de la realidad. O sea, se cae de maduro que no. En el amor no tengo prejuicios, pero me involucran con gente que podrían ser mis hijos", ha añadido.

VER GALERÍA

Tras la tormenta llega la calma: Mauro Icardi celebra su cumpleaños con Wanda Nara y sus hijos

Wanda, que se encuentra en Punta del Este de vacaciones con sus hijos, su hermana Zaira y sus amigas, ha dejado claro que por ahora ha cerrado la puerta al amor y que se encuentra plenamente centrada en su familia. Pero no solo eso, la influencer ha explicado en el citado medio que se está pensando el ponerse al frente de algún formato televisivo si hubiera alguna posibilidad de conciliación laboral. "Puede ser. Sí, si me convencen. Depende de mí, tengo muchos compromisos, sobre todo con mis hijos, pero la verdad que sí hay algunos proyectos que podría conducir", ha dicho Nara, que desde el pasado septiembre vive en Turquía después de que su expareja, Mauro Icardi, fuera transferido al Galatasaray.

A pesar de la clara respuesta negativa de Wanda sobre la nueva relación con el cantante, ambos han estado durante meses lanzando mensajes contradicctorios sobre su supuesto noviazgo. "La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos. Es linda mujer", dijo L'gante, dejando claro que sus palabras significaban lo que significaban. "Hasta hace poco no la conocía y ahora sí", añadió el rapero, que no quiso hablar más al respecto, pero que sí confesó que todavía era pronto para hablar de amor: "No, enamorarme no".

VER GALERÍA

Tras la tormentosa ruptura de Wanda Nara, su hermana Zaira anuncia también su separación

Tanto la influencer como el cantante de cumbia pusieron punto y final en septiembre a sus respectivas parejas. Wanda dejó su tormentosa relación con Mauro Icardi y L-Gante terminó con la madre de su hija, Tamara Báez, con la que está viviendo una complicada separación. Además, desde el círculo más cercano de Nara aseguran que todavía no ha podido superar la infidelidad de su marido y que, a pesar de que lo ha intentado todo para mantener a su familia unida, le está siendo muy complicado. "La verdad que yo no soy una mujer que fastidie ni nada, soy muy tranquila", ha confesado Wanda para dejar claro que ella siempre ha puesto las cosas fáciles en sus rupturas.