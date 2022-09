Nuevo capítulo en el culebrón de Wanda Nara y Mauro Icardi

¿Se han separado o no se han separado? Eso es lo que todos se preguntan después de ver lo que ha pasado en estos últimos días. Wanda Nara lo dijo muy claro al anunciar su ruptura con Mauro Icardi mediante un contundente mensaje que publicó en su cuenta personal. La influencer argentina reconoció que se encontraba en un momento muy doloroso "pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mi". "No tengo nada más que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mi, también por mis hijos", dijo.

- De la euforia a la decepción: crónica de las horas que marcaron el desencanto de Tamara Falcó

VER GALERÍA

El inicio de todo

Desde su círculo más cercano aseguran que Wanda no ha podido superar la infidelidad de su marido y que, a pesar de que lo ha intentado todo para mantener a su familia unida, no ha sido posible. Hay que remontarse a finales de 2021 para recordar lo que fue bautizado como el 'Wandagate'. Los cimientos del matrimonio Icardi-Nara se tambalearon tras el desliz que el jugador tuvo con la actriz Eugenia 'La China' Suárez. Durante semanas vimos cómo unos y otros se pronunciaban al respecto, pero Wanda finalmente decidió perdonar a su marido.

"Con el alma cansada de llorar, nos volvimos a elegir", dijo la influencer, modelo y presentadora argentina. Por su parte, Mauro reconoció su error y pidió perdón públicamente. "Todo lo que pasó en este mes lo pudimos resolver de la mejor manera juntos. Ya se habló todo. Fueron momentos tristes y difíciles que pudimos solucionar", aseguró.

- Laura Escanes, tras su separación de Risto: estos son sus proyectos y su círculo más cercano

VER GALERÍA

Mensajes contradictorios

Ahora que han pasado varios meses, todo apunta a que lo suyo está más que terminado. De hecho, el jugador de fútbol ha publicado en sus redes sociales los pantallazos de algunas conversaciones que habría mantenido con su mujer en estos días: "Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica" o "¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?", son algunas de las frases que ha puesto.

Todo apunta a que esto ha provocado un tremendo enfado de la argentina y no le perdona que haya hecho públicos sus chats. Icardi, además, ha compartido esta imagen en la que sale lanzando un beso y ha etiquetado a Wanda, una foto que muchos han entendido como una clara provocación hacia la madre de sus hijas. Otro detalle especialmente contradictorio es que el futbolista ha cambiado la foto de su perfil personal, poniendo una en blanco y negro en la que sale besando apasionadamente a su mujer.

VER GALERÍA

- Marina Theiss envía un comunicado negando que sea la mujer a la que besa Íñigo Onieva

Días separados

Mientras el culebrón de la pareja sigue dando titulares, hay que destacar que ahora Mauro está en Turquía jugando con el Galatasaray y Wanda está en Argentina grabando el final de ¿Quién es la máscara?, el programa en el que está participando como jurado. Al preguntarle cómo se encuentra, la empresaria se ha limitado a decir que "bien", así que por el momento no ha hablado más sobre su situación sentimental. ¿Cuál será el siguiente capítulo de su tormentosa relación?