Wanda Nara y Mauro Icardi se dan una nueva oportunidad, ¿será la definitiva?

La de Wanda Nara y Mauro Icardi es la historia de nunca acabar. Durante el último año, la influencer y el futbolista han protagonizado un verdadero culebrón por las polémicas que han rodeado a su matrimonio, sin embargo, parece que todo ha vuelto a la normalidad. Tras muchas idas y venidas, la presentadora argentina y el jugador del Galatasaray han decidido darse una nueva oportunidad y, a juzgar por sus últimas imágenes, parece que están más enamorados que nunca.

Wanda, que actualmente está presentando MasterChef en la televisión argentina, recibió una gran sorpresa en el último programa. Su marido apareció de repente en el plató y la dejó sin palabras. Visiblemente emocionada, la popular empresaria, diseñadora y modelo confesó que estaba en shock, ya que no se esperaba que el futbolista quisiera participar en el show.

Mauro no se lo pensó dos veces y quiso mostrarle todo su apoyo en su nuevo proyecto. El futbolista argentino formó parte del jurado y protagonizó los momentos más divertidos con algunos de los concursantes. Antes de terminar el programa, la pareja se fundió en un apasionado beso frente a las cámaras que provocó el aplauso de todos.

Para entener el significado que tiene que Wanda Nara y Mauro Icardi se hayan dado una nueva oportunidad hay que remontarse a finales de 2021, cuando su matrimonio estuvo a punto de romperse en mil pedazos por culpa del llamado 'Wandagate'. La presentadora argentina vivió meses muy duros al hacerse pública la supuesta infidelidad de su marido, de hecho, su círculo más cercano aseguró que no podía superar lo que había sucedido y que, a pesar de que lo había intentado todo para mantener a su familia unida, no había sido posible.

Parecía que no había marcha atrás y en septiembre de 2022 Wanda confirmó su separación: "Dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mi". "No tengo nada más que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mi, también por mis hijos", aseguró.

El tiempo ha pasado y la influencer ha conseguido sanar sus heridas para volver al lado de Icardi, quien nunca se dio por vencido y ha hecho todo lo que ha estado en su mano para recuperar a su mujer. Sus esfuerzos han tenido recompensa y solo hay que ver estas imágenes para darse cuenta de lo felices que están.

Tanto Wanda como Mauro han vuelto a compartir fotos juntos en sus redes sociales y no dejan de dedicarse mensajes muy románticos. "Mi amor" o "Mi novela turca favorita", ha escrito el futbolista del Galatasaray. Por su parte, la empresaria argentina ha dicho: "Amor es que te miren como yo a él".